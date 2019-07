//D´Alessio ratificó que trabajaba para la AFI y vinculó a un alto directivo

Causa sobre tareas de espionaje

El operador judicial Marcelo D ´Alessio argumentó que algunos de los mensajes que cruzó con el fiscal Carlos Stornelli fueron alterados y otros armados con emuladores de voces.

El operador judicial Marcelo D ´Alessio aseguró ante la Justicia que trabajaba para la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y vinculó a un alto directivo del organismo, al tiempo que argumentó que algunos de los mensajes que cruzó con el fiscal Carlos Stornelli fueron alterados y otros armados con emuladores de voces.

El detenido se expresó así durante su declaración brindada días atrás al inicio de la feria judicial de invierno y ante el juez federal Julián Ercolini, quien tiene una causa análoga a la de la Justicia de Dolores.

En el Juzgado de Ercolini también se inició un expediente ante la propia denuncia de Stornelli, quien acusó al supuesto abogado de utilizar su nombre para extorsionar.

A partir de algunos mensajes que cruzaron el operador judicial y el fiscal es que radica la sospecha de que había un intercambio de información entre ambos y que incluso D´Alessio le hacía saber al representante del Ministerio Público sobre tareas de espionaje o bien el «apriete» en un caso a un «arrepentido» de lo que luego se transformaría en una causa judicial.

Ante Ercolini, el supuesto abogado dijo que fue la AFI a través de Ricardo Bogoliuk, un excomisario detenido por el Juzgado de Dolores, quien lo convocó a trabajar y le pidió como prueba piloto sacarle información al empresario Pedro Etchebest sobre sus negocios en los Estados Unidos.

Etchebest fue el empresario que inició la denuncia en Dolores porque acusó a D´Alessio de haberle pedido dinero a cambio de no involucrarlo en la causa de los cuadernos, lo que supuestamente podía hacer gracias a una «amistad» con el fiscal del caso.

«Está lo de tu nombramiento como Director de Investigaciones Complejas de la AFI pero piden que hagas un trabajo ad referendum de tu nombramiento», le habría dicho Bologiuk por teléfono el 27 de diciembre de 2018, según declaró el operador judicial.

Por ello, dice que tomó contacto con Etchebest y le envió un mensaje: «Hola Pedro. Dios existe, cómo estas? Soy Marcelo D ´Alessio».

Según su versión, fue Bogoliuk quien le dijo que le hablara al empresario agropecuario sobre directivos o funcionarios que le podían generar algún negocio o sensación de poder, ante lo cual elaboró una lista de funcionarios tales como Stornelli, Elisa Carrió, Patricia Bullrich y hasta el arrepentido Leonardo Farina.

Aunque pronunció mal su apellido, D´Alessio apuntó que fue Pablo Pianamonti, un directivo de la ex-SIDE, quien lo habría promovido para llevar a cabo esa prueba piloto y hasta le habría propuesto «trabajar en forma orgánica o inorgánica en el sector que él iba a dirigir».

Pero según D’Alessio, al tomar contacto con Etchebest, a quien vinculó con sectores del kirchnerismo, el empresario agropecuario le hizo «una cama» y no sólo lo grabó sino también lo filmó para luego armarle una causa.

Al declarar y limitándose en las preguntas, D´Alessio despegó al fiscal Stornelli: «Jamás conoció como tal al señor Pedro Etchebest, tampoco tuvo una conversación vinculada a una solicitud de datos, dinero o cualquier tipo de actitud espuria conmigo. No conocía la situación de la pareja de Stornelli, y él jamás me pidió migraciones e información referida al marido de su exmujer», concluyó.

