//«Curandera de valores» estafó a pareja con u$s 15 mil, 18 mil Reales, y $ 90 mil

«Los cargaba con energía positiva»

La mujer que es buscada por la policía, afirmaba ser «curandera» que imponía tratamientos para «recargar con energía positiva» en valores tales como dinero y joyas. Así estafó a una pareja en una importante suma en efectivo y alhajas.

Una mujer con ciertas habilidades para el engaño y la estafa, es buscada por la Policía y la Justicia de Concepción del Uruguay, luego de ser denunciada por llevarse dinero y joyas que le entregaron sus clientes. La mujer afirma ser «curandera» que imponía tratamientos para «recargar con energía positiva» a importantes sumas de dólares, reales, pesos y alhajas, en especial, de oro.

Todo se inició por la denuncia formulada por una pareja que vive en calle Combatientes de Malvinas, la cual tras esperar un tiempo prudencial, «desapareció» de la ciudad de Concepción del Uruguay, una señora que oficiaba de «curandera».

Los datos dados por las víctimas, indicaron que la mujer de unos 40 años ofrecía sus servicios para ayudar a superar todo tipo de problemas. De allí que se especializó en tratamientos para «recargar con energía positiva bienes y valores económicos», que ella debía manipular y custodiar por varias horas, indicó Uno.

La operación siempre se realizó en el departamento de la estudiosa de los astros y las ciencias ocultas, en calle Fray Mocho al 200 de La Histórica.

De esta manera, el matrimonio puso en resguardo de la mujer: U$S 15.000, 18.000 reales, y 90.000 pesos. El trámite fue sencillo, le llevaron el dinero y algunas alhajas de oro, en una mochila. La dejaron en una determinada hora y debían regresar más tarde. Al volver a buscar la mochila con el efectivo, les advirtió que no la abrieran hasta llegar a su domicilio.

Cumplieron a rajatabla con las indicaciones, y al hacer la apertura, encontraron fajos de papeles cortados del tamaño de billetes y sostenidos con fajas, similares a las que entregan las entidades bancarias.

Ante esto fueron a reclamarle a la curandera, pero no la encontraron más. Advertida la Justicia, por denuncias similares, es que ordenó una serie de medidas con el fin de localizar a la denunciada, situación que hasta la jornada de este jueves no se había podido concretar.

Las fiscales Ana Presas y María Occi profundizaron el trabajo junto a personal de la División Investigaciones con el fin de detener a la acusada del delito de Estafas. Fuente: el Once

