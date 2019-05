//Cuestionaron el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural

Comunicado de Lora

Fue tras el anuncio del otorgamiento de créditos blancos para el sector lechero en Nogoyá. «Bordet sigue sin comprender al sector rural», sentenció Beltrán Lora, presidente del Bloque de Cambiemos de Entre Ríos.

El presidente del Bloque de Cambiemos de Entre Ríos y senador por el departamento Nogoyá, Beltrán Lora, a través de un comunicado cuestionó el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural. «Bordet sigue sin comprender al sector rural», sentenció el legislador.

«Producto del desconocimiento y del oportunismo político, el gobernador Gustavo Bordet, en su visita a la ciudad de Nogoyá en el marco de la presentación de la Expo Provincial de la Leche, anunció que trajo una resolución para habilitar créditos del CFI, por un total de 10 millones de pesos, subsidiando la provincia un 5 % de la tasa«, explicó Lora, al tiempo que apuntó: «Subsidiar 5 puntos de la tasa, implicaría en un financiamiento anual, que el erario provincial aportaría 500 mil pesos al sector, algo así como aportar 12 o 13 vaquillonas, ó si se quiere, aportar lo que recauda anualmente en IMR (Impuesto Inmobiliario Rural) de 600 hectáreas, lo cual resulta prácticamente una burla«.

Para el legislador, la medida anunciada por Bordet, «evidencia la falta de una política de Estado para el sector productivo, además, del desmesurado aumento del impuesto inmobiliario rural, que ha generado un escozor en el sector rural».

Y en ese sentido, se preguntó: «¿Usarán los tamberos el crédito para pagar el impuesto inmobiliario?».

«Indudablemente, el Gobierno provincial carece de una política para el sector rural y con mayor razón para las economías regionales como es el sector lácteos, la única política provincial que conocemos es la de recaudar aumentando impuestos», advirtió Lora.

Finalmente, refirió a las propuestas presentadas por su bloque, en beneficio del sector productivo.

«Desde Cambiemos hemos propuesto innumerables proyectos para el sector rural entre los cuales solicitamos que el agente financiero de la provincia de Entre Ríos (Banco Bersa) establezca una línea de crédito con tasa preferencial para los distintos sistemas productivos.

Asimismo, se le presentó proyecto para que el aumento inconstitucional y desmesurado del IMR cumpla la vía constitucional de pasar por la legislatura, también ha hecho oídos sordos», advirtió.

Finalmente, sentenció: «A modo de informarle, señor Gobernador, nuestros productores necesitan una pronta solución a los caminos, aquí lo principal es comenzar por los cimientos y no por el techo, de qué sirve endeudar al productor si luego no podrá sacar lo producido». Fuente: El Once

