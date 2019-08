//Cuatro ex bomberos nogoyaenses viajaron al Amazonas: Mensajes de aliento

Se trata de cuatro civiles voluntarios de Nogoyá y hubo una colecta solidaria para que pudieran pagar los pasajes y combatir el fuego en el Amazonas. Emotivos mensajes en las redes acompañan su cruzada.

Los incendios en el Amazonas, preocupan a todo el mundo y en especial a los estados de América que buscan destinar recursos para detener la quema del «pulmón del mundo», como se conoce a la selva amazónica.

El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, señala que desde enero hasta este miércoles, se han registrado 84.957 incendios. Muchos de estos focos afectan a la Amazonia y van más allá de las fronteras brasileñas, abarcando áreas de la selva de Bolivia, Paraguay Perú.

Mucho se habla del problema, algunos pusieron manos a la obra y otros buscan aportar su contribución, por mínima que sea. Eso es lo que decidieron hacer cuatro civiles, ex bomberos voluntarios de la ciudad de Nogoyá, que este jueves, viajaron desde Rosario hacia Brasil para ayudar a sofocar los incendios en el Amazonas.

Agustina Arin, Ernesto Caraballo, Arnoldo Quinodoz y Pablo Iturbide viajaron desde el aeropuerto de Rosario hacia Brasil. Con sus equipos al hombro, viajaron hacia territorio amazónico para aportar su lucha contra el fuego que amenaza la selva brasileña y boliviana.

Sumando su propio esfuerzo pudieron adquirir los pasajes. Sin embargo, diferentes ciudadanos nogoyaenses, contribuyeron con la causa de estas cuatro personas.

Es que a partir de la iniciativa de FM Libertad se realizó una colecta solidaria para completar el dinero necesario para pagar los pasajes y poder viajar a Brasil.

Los cuatro ex bomberos nogoyaenses necesitaban 15 mil pesos para cubrir el monto. Sin embargo, gracias a la solidaridad de los ciudadanos, en pocas horas lograron juntar 20 mil pesos.

En las redes sociales, este jueves, los alentaron en su travesía amazónica y los despidieron con emoción por su iniciativa. Estos son algunos de los mensajes para los cuatro ex integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Nogoyá:

Maria Elena: «Que gran gesto de estos jóvenes. Dios los acompañe».



Josefa: «Que Dios los bendiga y la virgen del Carmen los proteja chicos mucha suerte».



Verónica: «Que Dios los guíe y acompañe en su viaje de ida y vuelta. Prefirieron «hacer» antes que «decir» y eso vale muchísimo, los admiro y apoyo totalmente».



Vicente: «Mucha suerte chicos. Que Dios los bendiga y los proteja son ejemplos a copiar por muchas personas y principalmente por la clase política que se están peleando a ver quién puede más o tiene más poder en este país. Ustedes son ejemplos. Van a salvar el pulmón del mundo dejando sus familias y sin cobrar un peso. Así se hace. Dios Los cubra con su manto y su sangre para que no les suceda nada. Ejemplos a copiar repito a copiar».



Beltrán: «Que grandes son estos chicos me saco el sombrero. Y los aplaudo de pie. Buen viaje amigos».



Emiliano: «Orgullo para Nuestro Nogoyá. Espero que al regresar nuestras autoridades se lo sepan reconocer homenajeando a estos 4 grandes. El mejor de los deseos para ellos».



Jorgito: «Mucha suerte polenta y para los demás muchachos también».



Bibiana: «Negrita. No me extraña de vos, tenés un gran corazón. Muchísimas suerte y cuídense mucho».

FUENTE: EL ONCE





Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com