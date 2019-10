//Cronogramas de noviembre para jubilaciones, AUH y otros beneficios de Anses

Cuándo podrán cobrar

La Administración Nacional de Servicios Sociales (Anses) confirmó el calendario de pagos de todas las asignaciones para el mes de noviembre. El detalle del día de cobro de cada beneficio, según la finalización de DNI.

La Administración Nacional de Servicios Sociales (Anses) confirmó el calendario de pagos de todas las asignaciones que se percibirán durante noviembre próximo. La información detalla las fechas correspondientes a cada grupo de beneficiarios según la terminación de su número de documento.

Jubilados y pensionados con haberes menores a $14.705:

Viernes 8 de noviembre DNI terminado en 0

Lunes 11: 1

Martes 12: 2

Miércoles 13: 3

Jueves 14: 4

Viernes 15: 5

Martes 19: 6

Miércoles 20: 7

Jueves 21: 8

Viernes 22: 9.

Jubilados y pensionados con haberes superiores a $14.705:

Lunes 25: 1 y 2

Martes 26: 3 y 4

Miércoles 27: 4 y 5

Jueves 28: 6 y 7

Viernes 29: 8 y 9

Pensiones no contributivas

DNI terminado en 0, 1, 2 y 3, cobrarán el lunes 4 de noviembre; en 4, 5, 6 y 7, el martes 5; y en 8 y 9, el jueves 7.

La Anses, especificó que las pensiones no contributivas se otorgan a beneficiarios que no cuentan con recursos económicos ni trabajo formal e incluyen las pensiones por invalidez (para personas que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral), para madres de siete o más hijos y por vejez (para personas de 70 años o más, sin cobertura previsional o no contributiva).

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Pago en bancos: DNI terminados en 0, cobrarán el viernes 8 de noviembre; en 1, el lunes 11; en 2, el martes 12; en 3, el miércoles 13; en 4, el jueves 14; en 5, el viernes 15; en 6, el martes 19; en 7, el miércoles 20; en 8, el jueves 21; y en 9, el viernes 22.

Pago por correo: documentos terminados en 0, el martes 12 de noviembre; en 1, el miércoles 13; en 2, el jueves 14; en 3, el viernes 15; en 4, el martes 19; en 5, el miércoles 20; en 6 y 7, el jueves 21; en 8 y 9, el viernes 22.

Asignación por embarazo

Las beneficiarias que cobran en bancos, lo harán el viernes 8 de noviembre quienes tengan DNI terminados en 0; en 1, el lunes 11; en 2, el martes 12; en 3, el miércoles 13; en 4, el jueves 14; en 5, el viernes 15; en 6, el martes 19; en 7, el miércoles 20; en 8, el jueves 21; y en 9, el viernes 22.

Quienes cobren por correo, documentos terminados en 0, el martes 12 de noviembre; en 1, el miércoles 13; en 2, el jueves 14; en 3, el viernes 15; en 4, el martes 19; en 5, el miércoles 20; en 6 y 7, el jueves 21; en 8 y 9, el viernes 22.

Asignación por Prenatal y Maternidad

Cobrarán el viernes 8 quienes tengan documentos terminados en 0 y 1; el lunes 11, DNI terminados en 2 y 3; el martes 12, en 4 y 5; el miércoles 13, en 6 y 7; y el jueves 14, en 8 y 9.

Fondo de Desempleo

Se abonará a los beneficiarios del Plan 1, DNI terminados en 0 y 1 el viernes 22 de noviembre; en 2 y 3 el lunes 25; en 4 y 5 el martes 26; en 6 y 7 el miércoles 27 y en 8 y 9 el jueves 28. El Plan 2, se pagará desde el lunes 4, hasta el lunes 11.

