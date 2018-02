//Crimen de Pastorizzo: Continúan las pericias psiquiátricas a Nahir Galarza

Nahir Galarza, detenida por el homicidio de su ex novio Fernando Pastorizzo el 29 de diciembre en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú,

Esta mañana, la joven imputada por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego” fue entrevistada por el médico psiquiatra Simón Ghiglione, informó el fiscal a cargo de la causa, Sergio Rondoni Caffa.

“Se comenzó a realizar el martes, continuó hoy, y no se suspendió ni pospuso, sino que seguirán” la investigación y los estudios, explicó el fiscal respecto a los análisis que buscan determinar si la imputada conoce la gravedad de los hechos y su estado psicológico.

De esta manera, el fiscal desmintió un comunicado emitido esta mañana por Jorge Zonzini, vocero de la familia Galarza, quien había afirmado que la joven había sufrido “un cuadro de llanto y angustia”, que esta situación no fue informada a la defensa y que los estudios habían sido suspendidos.

Por su parte, el jefe de los fiscales, Lisandro Beherán, indicó en conferencia de prensa que tras finalizar las pericias psiquiátricas y adjuntar declaraciones de más testigos, se solicitará la elevación a juicio oral y público a fines de febrero.

Nahir continúa detenida con prisión preventiva desde el 2 de enero en la Comisaría del Menor y la Mujer local ya que la Justicia rechazó el lunes un nuevo pedido de la defensa para que se le conceda el arresto domiciliario.

“¿En qué puedo entorpecer la investigación?”, interrogó la joven frente a los defensores y a la jueza Angélica Pivas y le manifestó: “Desde el primer día di todas las claves de mi celular”,

“Si se descartó el peligro de fuga, no entiendo por qué no se me da la prisión domiciliaria”, remarcó la acusada, a quien se la vio bien peinada y vestida con un pantalón blanco y un saco color fucsia.

La joven, acompañada por sus padres, le dijo a la jueza que le “gustaría” que le dé “fundamentos para poder entender”, porque dijo que no sabe en qué puede “intervenir en la investigación”, ya que “ni siquiera” tiene celular.

Para fundamentar el pedido se puso como ejemplo al hijastro de Sebastián Wagner (31), Gabriel Otero (22), quien fue absuelto en el juicio por el femicidio de Micaela García (21), cometido el año pasado en Gualeguay.

El 2 de enero último, el juez de Garantías de turno, Guillermo Biré, dictó la prisión preventiva por 60 días de Galarza y pese a pedidos de la defensa ante ese magistrado como ante el Tribunal Oral de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, se rechazó su excarcelación.

El crimen fue cometido el 29 de diciembre cerca de las 5.30 en Gualeguaychú, donde Pastorizzo fue hallado malherido en la calle con un tiro en la espalda y otro en el pecho, y su moto y dos cascos tirados a su lado.

El joven murió poco después y si bien Galarza primero declaró como testigo y dijo que había visto por última vez a su ex novio la noche anterior, luego se fueron sumando pruebas que derivaron en que la chica terminara presentándose a la Justicia y confesara el crimen.

Sin embargo, el 16 de enero, la acusada aportó una nueva versión de los hechos en la que aseguró que los disparos que efectuó contra la víctima fueron “accidentales”.

Intentó explicar que en la primera declaración como imputada había mentido porque temió que lo culpen a su padre policía, quien era el responsable de la pistola calibre 9 milímetros reglamentaria que se convirtió en el arma homicida.