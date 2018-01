//Crimen de Pastorizzo: a mediados de febrero la causa sería elevada a juicio

Para el fiscal, no habrá cambios en la causa

Tras la ampliación de la indagatoria de Nahir Galarza, el fiscal dijo que no habrá cambios en la causa y señaló que con los mensajes enviados podrá probar “el tema de la intimidad y la relación” de la joven con Pastorizzo.

El fiscal que investiga el crimen de Fernando Pastorizzo comentó que tras la ampliación de la declaración indagatoria de Nahir Galarza, quien dijo que los dos disparos que mataron al joven fueron “accidentales”, no habrá cambios en la dirección de la causa.

“En lo que ella declaró no hubo ningún cambio circunstancial. No hay ningún elemento de lo que ella manifestó para producir prueba”, dijo el fiscal Sergio Rondoni Caffa.

El fiscal explicó que para él la investigación está encaminada y que está dirigida a acreditar la relación de pareja entre víctima y victimario.

A mediados de febrero, si no surgen “situaciones extraordinarias”, la causa sería elevada a juicio oral.

“El tema de la intimidad entre ellos la voy a ir probando con los mensajes. Hay más de 100.000 entre sus celulares y otros miles en los grupos de amigos. Creo que con los mensajes lo voy a probar”, indicó.

Además, Rondoni Caffa comentó que la imputada en su ampliación relató las últimas horas en las que estuvo con Fernando y contó cómo se produjo, según ella, la muerte del joven.

“Ella cuenta que van en la moto, él lleva el arma en la cintura, hay un momento en el que la moto se cae y ahí se produce la primera explosión y luego la segunda”, relató.

Al ser consultado sobre si esa versión es creíble, el fiscal indicó que “la imputada puede decir lo que quiera, esto no genera sorpresa porque uno va viendo cómo viene el camino de la defensa y de la querella”.

Este martes, la adolescente declaró durante unas tres horas y no respondió preguntas, que fue una condición del pedido realizado por su defensa ante el juez de Garantías, Guillermo Biré.

Según el fiscal, “la joven empezó su declaración tranquila, pero por momentos se mostró angustiada y hasta hubo llantos”.

“En esta instancia se la nota más angustiada que la primera vez, como que está empezando a caer sobre su responsabilidad”, consideró.

La estrategia de la defensa apunta a mejorar la posición de la acusada, quien sostuvo en una nueva declaración que los dos disparos con los que mató a Fernando fueron “accidentales” mientras se continúa insistiendo con una supuesta defensa ante un caso de violencia de género.

Para terminar la etapa de instrucción, el fiscal espera los resultados toxicológicos de la autopsia, el análisis completo de los mensajes de los celulares y la pericia psiquiátrica de la acusada que se realizará los primeros días de febrero.

