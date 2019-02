//Cosquín Rock 2019: más de 65 mil personas disfrutaron de la apertura del festival

Con Skay, Las Pelotas y La Vela Puerca, entre otros

Rito de iniciación o simplemente un rito a secas, el festival Cosquín Rock es un clásico que atraviesa varias generaciones. Hoy, en su edición número 19, la creación del tozudo y visionario productor cordobés José Palazzo no solo es un favorito de adolescentes que llegan por primera vez y se animan a la experiencia del combo camping & rock, sino que también es una fija para las vacaciones de apenas veinteañeros y adultos de todo el país con ganas de recibir una sobredosis de música, sol, cerveza y fernet.

Rock bajo los rayos del sol. Desde temprano, una multitud siguió la primera jornada del festival, que reunió a unas 65 mil personas. (Foto: Daniel Cáceres)

La primera fecha del sábado tenía muchos nombres fuertes y logró atraer a la cifra record de 65 mil fans de Las Pelotas, Skay Beilinson, Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo y los uruguayos No Te Va Gustar y La Vela Puerca. El insistente pronóstico de lluvias fuertes no detuvo a nadie, ya que el barro y el agua es solo un ingrediente más para convertir el fin de semana en épico, pero por ahora no hubo nubes negras sino un sol espectacular, una mágica luna de cuarto creciente y hasta un puñado de estrellas que completaban el paisaje de las sierras.

‘Piti’, al frente de Las Pastillas del Abuelo, y el ritual embanderado de una de las bandas más convocantes que pasaron por uno de los escenarios del Cosquín Rock 2019 durante su primera jornada. (Foto: Daniel Cáceres)

Con todo dispuesto para ser un día hermoso, la música hizo lo suyo para que todo fuera antológico. Y la organización e infraestructura de la zona del viejo aeródromo Santa María de Punilla estuvo a la altura de las circunstancias, con un escenario inmenso en los extremos norte y sur de un terreno rectangular, y cuatro más pequeños en el medio, alternados por áreas de activaciones de marcas, exhibiciones de deportes extremos y puestos de comida y bebida.

Joaquín Levinton, al frente de Turf, en su regreso al Cosquín Rock. Una de las grandes atracciones del primer día. (Foto: Daniel Cáceres)

El único problema de este tipo de festivales es la permanente indecisión sobre los pasos a seguir, cual comensal con su plato en un restaurant de tenedor libre. En el día de apertura fue notable la migración de gente de una punta a la otra, ya que desde las cinco de la tarde hubo una docena de artistas importantes en los escenarios principales, y hasta los grupos que matizaron el arribo del público incluían atracciones como Turf, Pier, y Perras On The Beach, todos con repertorio de hits que fueron recibidos con ovaciones.

En el medio de tanto ir y venir, la tentación de detenerse en los escenarios chicos era grande y las propuestas estaban más ajustadas por los estilos: lo más heavy en el Hangar del Metal (donde cerraron Horcas y O’Connor), los bluseros en La Casita del Blues (por ejemplo Botafogo y Jimmy Rip), y propuestas alternativas en el Espacio Naranja (que incluyó un magnífico acústico de Los Auténticos Decadentes y un cierre con Fernando Ruiz Díaz y Vanthra). Sobresalió la presencia de Massacre tocando al lado de las pístas de skate, y una sorpresa fue la aparición del ex-Redonditos Semilla Bucciarelli, que hizo Ñam fri fru…, Golpe de suerte y Ji ji ji, junto a Cuatro Al Hilo.

Guasones abrió el fuego a las 17.30, y su show fue seguido por unas cinco mil personas. (Foto: Daniel Cáceres)

Como ejemplo del nivel que bandas que tocaron con luz de día, a las 17:30 arrancó Guasones ante unas cinco mil personas, paisaje de trapos y una sutil ironía del cantante Facundo Soto por la imposibilidad de haber tenido prueba de sonido. Sin embargo sonaron impresionantes, con momentos altos como Pasan las horas, Tan distintos y Espejo roto. Mientras, en el Sur, Louta conquistaba a unos mil fans que cayeron seducidos por su original unión de pop, coreografías e ideas teatrales.

Fervor bajo el sol. La Vela Puerca sumó alrededor de 15 mil seguidores durante su presentación, que tuvo a Raly Barrionuevo como invitado. (Foto: Daniel Cáceres)

Otros iluminados por el sol fueron La Vela Puerca y Usted Señalemelo: los uruguayos contaron con un fervor digno de medianoche, arrancando ante más de 15 mil espectadores y haciendo un excelente dúo con Raly Barrionuevo en Luna de Neuquén, mientras que los fieles seguidores de los mendocinos festejaron hasta la versión de Sintonía americana, de Los Abuelos de la Nada.

Rock de guitarrras de lujo. Skay y Richard Coleman, en un potente diálogo de cuerdas. (Foto: Daniel Cáceres)

Ya de noche, el Escenario Sur tuvo una seguidilla imparable con El Mató A Un Policía Motorizado, Los Espíritus y Babasónicos, uno mejor que otro. En el Norte brillaron NTVG, Las Pastillas del Abuelo, Skay y Los Fakires (el mejor sonido de la jornada y el lujo de sumar a Richard Coleman como guitarrista), y Las Pelotas (con invitados al final como Superman Troiglio y Pity Fernández).

No Te Va Gustar dijo presente en el escenario Norte, uno de los dos principales tablados del festival, y dio un show sin fisuras. (Foto: Daniel Cáceres)

Según dijo Adrián Dárgelos durante su show, “Siento que hoy en Cosquín Rock empieza algo nuevo”. En efecto, el festival parece haber cosechado todas las enseñanzas y aprendizajes de años anteriores, con acertada disposición de los escenarios y stands, nuevamente dos fechas en vez de tres, y buena variedad artística. El público sumó tolerancia y entusiasmo, así que el resultado fue genial, aunque todavía falta la segunda jornada, que empezará a tomar forma poco después del cierre de esta nota.

Cosquín Rock de exportación

De Córdoba a Benicassim

En plena conferencia de prensa, junto al productor Mundy Epifanio y dos músicos españoles de las bandas Izal y La Pegatina, José Palazzo anunció que el Cosquín Rock estará presente en el Sansan Festival, el 20 de abril, confirmando un camino de intercambios artísticos y exportación de rock argentino. Según Mikel Izal, “No sabíamos del alcance del Cosquín Rock; veníamos vírgenes. Es un privilegio ser embajadores, y esto habla de puentes que faltan, porque se han perdido muchos enlaces. Ojalá que Cosquín Rock en España sea la primera semilla de esa planta que una a España y Argentina musicalmente”. FUENTE: Clarín

