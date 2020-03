//Coronavirus en Argentina

Contactarán a pasajeros que viajaron con el paciente

El paciente, un hombre de 43 años, llegó por sus propios medios a la clínica, con síntomas de fiebre y problemas para respirar. Es por eso que todos los pasajeros que viajaban con él, se fueron a sus casas.

El ministro de Salud Ginés González García confirmó el primer caso de coronavirus en el país. Se trata de un hombre de 43 años, que se encuentra internado en una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires y que viajó a Italia entre otros países europeos, y regresó a Argentina el pasado domingo.

El hombre de 43 años volvió el miércoles de la semana pasada a Ezeiza en un vuelo directo desde Italia y no fue detectado como caso sospechoso de coronavirus en los controles aeroportuarios.

Recién este domingo llegó por sus propios medios a la clínica Suizo Argentina con síntomas de fiebre y problemas para respirar. Es por eso que todos los pasajeros que viajaban con él se fueron a sus casas como si nada hubiera ocurrido.

Pero a partir de la confirmación de que este hombre padece coronavirus todo cambió. Y por eso Sanidad de Fronteras ahora está notificando a los dos pasajeros que estaban sentados adelante de esta persona, como así también a los de atrás y a los de los costados, para ser puestos en cuarentena.

La información fue confirmada por fuentes vinculadas al vuelo que llegó el domingo de Italia. Los datos de los pasajeros están en poder de Migraciones, la aerolínea y Sanidad de la Frontera, pero no fueron difundidos.

Desde hace una semana el Gobierno había decidido controlar de manera más exhaustiva a los pasajeros que llegaban en vuelos directos de Italia, que son 12 semanales: de Alitalia y Aerolíneas Argentinas. El hombre llegó por Alitalia, el miércoles a las 8.20.

Sin embargo, se demostró que los controles no son siempre efectivos, ya que este pasajero pasó y nadie advirtió que estaba infectado. Según fuentes de Sanidad Aeroportuaria, al pasajero le tomaron la fiebre pero en ese momento no tenía ningún síntoma.

Según trascendió, el enfermo había estado en Milán en el momento de mayor crisis de circulación del virus. Como cuando entró al país no síntomas, los expertos consideran que es probable que el riesgo de contagiar a otras personas es bajo.

En una conferencia de prensa, González García destacó que «estamos trabajando cumpliendo todos los protocolos y en absoluta sincronía con todas las jurisdicciones». «Este es un caso importado y el señor ha colaborado intensamente con todas las autoridades. Está internado, felizmente su diagnóstico es de una complejidad leve, estuvo en varios lugares de Europa, pero principalmente en el norte de Italia. Es un señor que viajó en primera clase, lo que limita los contagios cercanos», detalló el Ministro.

A su lado, la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, resaltó que pese a que haya un caso en Argentina, en el país «seguimos en etapa de contención, un caso importado no cambia las condiciones. Estamos en seguimiento estrecho de los contactos de esta persona y se está identificando y contactando a quienes estuvieron cerca suyo en el vuelo». Al respecto, los funcionarios explicaron que el hombre voló en primera clase del vuelo de Alitalia que lo trajo a Buenos Aires, un detalle que reduce la cantidad de personas con las que tuvo contacto directo y minimiza las posibilidades de su propagación.

Por su parte, Quiroz afirmó durante la conferencia de prensa que «tenemos un protocolo para la detección segura y precoz de los casos, eso se distribuyó por todos los hospitales públicos y privados. Era una posibilidad que apareciera en un hospital del sector privado, que tenía todo perfectamente planificado de forma apropiada y segura. Fue aislado en la sala de espera, se le hicieron las muestras correspondientes y fue aislado en la clínica. Luego de 24 horas la muestra dio positiva, y ese fue el camino que ocurrió en este caso».

«Desde que llegó a Buenos Aires no tuvo contacto social, él vive solo y el mismo día que llegó se presentó en el centro de salud. La posibilidad de contagios locales es muy baja», resaltó Quiroz. Fuente: El Once

