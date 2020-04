//Continúa en 22 la cifra de casos de Covid 19 en Entre Ríos

Lo indicó Bachetti

El subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti indicó que hay seis casos en estudio, 377 descartados y 405 casos estudiados en total. Una sola persona continúa internada en estado grave, aunque estable.

Este sábado, en el informe sobre el estado de situación provincial en relación al Coronavirus estuvieron presentes la vicegobernadora Laura Stratta; el subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti; y el subdirector de Operaciones y Seguridad de la Provincia, el Crio general, Marcos Antoniow.

Hay 11 personas que recibieron el alta médica.

«Una persona está en estado grave, viene hace más de diez días en terapia intensiva aunque está estabilizado», relató Bachetti.

«Reiteramos la necesidad de hacer un esfuerzo para garantizar y seguir con la cuarentena preventiva obligatoria que es lo único que está comprobado que nos mantiene estable en la meseta de casos en la provincia. Depende de los entrerrianos que esto continúe y nos dé más tiempo para prepararnos para lo que pueda llegar a venir más adelante«, puso relevancia.

De la misma manera, se refirió a los barbijos caseros. «No se habla de recomendar una normativa en este sentido. Siempre recalcamos que hay que seguir respetando las medidas básicas, como el distanciamiento entre las personas, el lavado de manos, las medidas de higiene«.

«En algunos lugares donde no se puede garantizar esta distancia de dos metros entre persona y persona, donde hay atención al público, si se podría utilizar el barbijo casero. Hacemos la salvedad, de que necesitamos que los barbijos específicos para el personal de salud queden dentro de las instituciones de salud. Pedimos responsabilidad en la sociedad sobre el uso del barbijo. El casero puede ser de tela, por un mecanismo de barrera, pero los barbijos de uso sanitario tiene que quedar dentro de las instituciones, hay dificultades para encontrarlos, no está fácil la oferta», insistió.

En referencia a la cuarentena y los adultos mayores, puntualizó: «En Buenos Aires hicieron una normativa en relación a los adultos mayores. Nosotros seguimos en la cuarentena, no hace falta hacer otra cuestión legal sobre esto. No está discutido dentro del comité de organización emergencia en salud, ni con la provincia, tomar una determinación en este sentido, similar a la de Buenos Aires. Continuamos con lo que venimos, con la cuarentena obligatoria. Sí recordamos que estos grupos de riesgo tienen que permanecer en los domicilios para evitar esa circulación y evitar el contagio. Respecto de lo otro, se evaluará ene l momento oportuno». Fuente: El Once

