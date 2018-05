//Consideran sorprendente la evolución del niño que recibió un riñón de su mamá

El premio a no bajar los brazos

Hace poco más de 15 días, recibió un riñón. Luego del trasplante, todas son buenas noticias. Tanto el pequeño como su madre se recuperan mucho más rápido de lo que imaginaban.

Hace poco más de 15 días, recibió un riñón de Belkis Escalante, su mamá. El Síndrome de Prune Belly, un trastorno congénito del aparato urinario, obligó a Rufino Silva a tener una vida diferente a las del resto de los niños. Pero luego del trasplante, todas son buenas noticias. “Tenemos que andarle atrás para que no esté corriendo o saltando”, contaron.

Rufino tiene apenas siete años y luego de convivir, desde que tenía cinco meses de gestación, con el Síndrome de Prune Belly, un trastorno del aparato urinario que le impidió orinar normalmente y tener que adaptarse a una vida de cuidados y tratamientos médicos, recibió el riñón derecho de Belkis, su mamá.

Lo bueno de esta historia es que, afortunadamente, la operación resultó un rotundo éxito y tanto el pequeño como su madre se recuperan mucho más rápido de lo que imaginaban.Junto al resto de la familia, permanecen en un departamento en Buenos Aires, a media cuadra del Hospital Italiano, donde fueron intervenidos el 19 de abril.

“Estamos evolucionando muy bien después de la intervención que duró entre 8 y 9 horas. Debido a este tiempo, la segunda parte del trasplante, que es la extracción del otro riñón, la van a completar dentro de dos meses. Él va a quedar solamente con mi riñón”, contó la mamá del pequeño oriundo de Gualeguaychú al diario El Día.

A los dos días del trasplante los médicos le dieron el alta a ella, mientras que él tuvo que esperar seis días más. Tiempos muy cortos, de una evolución muy buena, teniendo en cuenta la complejidad de lo hecho por el equipo de cirujanos.

“Ni bien le implantaron el riñón funcionó. Ya en quirófano él estuvo haciendo pis”, relató Belkis sobre una situación que si bien es habitual para la gran mayoría de los niños, para su hijo significa un paso muy grande para tener una mejor calidad de vida.

Cuando Rufino nació, y debido a que su vejiga no evacuaba, los médicos le colocaron uréteres al exterior, que salen de su espalda. Por eso nunca, hasta ahora, había podido orinar normalmente. Pero su presente no hace más que ilusionar a todos: “Ya lo dejaron salir a pasear. Tenemos que andarle atrás para que no ande corriendo o saltando. Y el único momento en que tiene que usar el barbijo es cuando vamos al control al hospital, todos los martes. La evolución ha sorprendido hasta a los médicos, de hecho el último control nos dijeron que si sigue todo bien, es posible que pronto volvamos a Gualeguaychú, aunque no me quiero hacer grandes ilusiones”, relató la mamá con una mezcla a felicidad e incredulidad que se le cuela en la voz.

Rufino Silva aprendió a vivir con un pañal en la espalda. Esa fue la mejor manera para lidiar con los uréteres al exterior. Desde que nació debió tomar varios remedios diariamente y cuidarse especialmente. Pero, a pesar de los momentos difíciles por los que debieron pasar, que no fueron pocos, esta realidad no fue suficiente para que ni él ni su familia bajen los brazos.

Ahora, contentos con los primeros días de evolución del post trasplante, tanto su mamá como Juan, su papá, aprovecharon para agradecer a todos los que de alguna u otra manera les brindaron apoyo, especialmente a sus empleadores “que siempre apoyaron sin hacer una pregunta siquiera”. Y, además, aprovecharon para abonar al mensaje de que “donar órganos es dar vida”.

“Nos pasó que no llamaron de todos lados, mucha gente que no conocemos. Entre esos llamados recibimos el de una chica que tiene a su papá con diálisis hace varios años, que nos preguntó sobre el trasplante porque estaba analizando esa posibilidad. Ojalá que el mensaje haya llegado a mucha gente, aunque sentimos que ese llamado ya vale muchísimo, vale una vida”, expresaron.

