//Confirman 98 casos de Covid 19 en el país: suman 2.669 contagiados

Siete personas fallecieron en las últimas horas en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Chaco, Mendoza y Buenos Aires y 98 nuevos casos de pacientes con coronavirus se confirmaron este jueves.

Según el informe de la cartera de Salud nacional de este jueves por la noche, en las últimas horas fallecieron otras siete personas: tres hombres de 54, 79 y 92 años, residentes de la Provincia de Buenos Aires; otro de 85, de Mendoza; otros dos, de 86 y 95 años de la Ciudad de Buenos Aires; y otro de 69, de Chaco.

La cifra de contagiados con el virus en el país asciende a 2.669. Del total de enfermos confirmados este jueves, 15 son de la Ciudad de Buenos Aires, 30 de la provincia de Buenos Aires, 11 de Chaco, 1 de Chubut, 13 de Córdoba, 1 de Entre Ríos, 3 de La Rioja, 5 de Mendoza, 1 de Neuquén, 9 de Río Negro, 3 de Santa Fe, y 7 de Tierra del Fuego.

Además, en el informe se indicó que un caso de Salta que se había confirmado este miércoles fue reclasificado.

De todos los casos registrados hasta este jueves, 845 (31,8%) son importados, 951 (35,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 448 (16,8%) son casos de circulación comunitaria, y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Recordemos que el caso de ayer miércoles en Entre Ríos no había entrado en el registro nacional en esa jornada.Fue incluido en el de este jueves. Los casos en Entre Ríos siguen siendo 22, ya que este jueves no se reportó ningún caso en nuestra provincia. Fuente: El Once

