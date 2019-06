//Con mucho dolor, Sergio Lapegüe se despidió de Sergio Gendler:

“Lloro mientras escribo”

El reconocido periodista y conductor, Sergio Lapegüe, compartió unas sentidas palabras para su colega y amigo, Sergio Gendler con quien trabajaba en el aire de La 100.

El reconocido periodista y conductor de radio y televisión, Sergio Lapegüe, compartió unas desgarradoras palabras para despedir a su colega y compañero Sergio Gendler. El periodista deportivo falleció este jueves por la mañana, y la noticia generó una gran tristeza en la comunidad periodística como en la sociedad.

“Aquí estás haciendo payasadas y ya a estabas enfermo. Y nadie lo sabía. Tenias el dolor por dentro y te lo bancaste solo. Con una valentía que no todos tienen. No pediste ayuda. Y siempre estuviste para ayudar. Siempre. Nunca perdiste el humor. Nunca. Tus salidas sin filtro, iluminaban. Al aire y fuera de él. Lloro mientras escribo y seguro me abrazarías para calmar mi dolor”, arrancó Sergio Lapegüe con su emotivo mensaje.

“Te conocí allá por 1993 en el canal. Pero te disfrute en tus últimos años en la radio cada tarde. Pocos tan generosos como vos. Y eso que te golpearon, te maltrataron, y te olvidaron. Pero los buenos salen siempre. Y vos lo hiciste. Hoy pienso que esta es otra de tus escapadas. Que te vas para volver. Quiero que vuelvas. No es justo que te vayas así sin avisar. Este tiene que ser otros de tus chistes. Dale sergito déjate de joder… con esto no!!! Te extraño lpm”, cerró Sergio Lapegüe en su mensaje para Sergio Gendler.

La esposa de Sergio Lapegüe, Bochi, dejó un sentido mensaje en la publicación para acompañarlo en el dolor por la muerte de Sergio Gendler: “Gran tristeza, se te fue un amigo, un gran compañero que estuvo acompañado a @micalapegue en su debut teatral infantil, que se venía de cualquier lugar a un cumpleaños tuyo… que era agradecido, alegre!!! Fueron días de dolor por saber lo que estaba padeciendo el y su familia, a ellos nuestro cariño 🙏”.

Anabella Di Francesco, locutora del programa radial “No Está Todo Dicho” también comentó la foto de su colega: “Nos quedan los recuerdos de las tardes más divertidas Lape, para siempre. Te quiero”.

Sergio Lapegüe junto a Sergio Gendler y Daniela Niremberg en La 100.

“😢😢😢😢😢 !!Terrible !! Solo Dios se lleva a los buenos !! A los q debería llevarse los deja hasta los 100 años y más !! 👎;Fuerzas Campeón , se adelantó en el viaje , que en algún momento nos va a tocar a todos . Venimos al mundo con esa condición; Que injusta la vida !!! Fuerza !!”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Sergio Lapegüe en su posteo de Instagram.

Así fue la emotiva despedida que realizó “Sarasa”, programa de La 100 que antecede a “Atardecer de un día agitado”, para despedir al entrañable periodista y compañero Sergio Gendler.

