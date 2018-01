//Con casi un gol por partido, “Sole” cierra un año maravilloso en su disciplina

La jugadora de fútbol femenino de Nogoyá, Florencia Soledad Jaimes, reconoció en Uno de Entre Ríos que cerró un año increíble. Como supo cubrir Paralelo32, a mitad de 2017 le dio el título del Brasilero a Santos con un golazo en la final ante el Corinthians en San Pablo y terminó la temporada con 18 goles en 19 partidos. Los números de la atacante nacida el 19 de enero de 1989 la llevaron a coronarse como la primera mujer en recibir la Bola de Prata -Bola de Plata- en el fútbol brasileño.

Cabe destacar, que el premio creado en 1970 por entrega la revista Score y organizado por Espn Brasil desde 2016 es el máximo galardón en el país Pentacampeón y lo han recibido Rogerio Ceni, Zico, Junior, Neymar, Ronaldinho, entre otros. Jaimes contó que recibió las felicitaciones del diez brasileño, Neymar, a través de un video en el programa de televisión de Juan Pablo Sorín en Brasil y que siente un orgullo “enorme” de estar en la historia grande del club de Pelé.

La delantera anunció que cuando deje de jugar quiere poner “una escuela de fútbol en Nogoyá”. En este contexto reconoció: “Fue el mejor año de mi carrera porque conseguimos muchas cosas. El año pasado fui goleadora del Paulista, pero no pudimos ganar ni el Paulista ni el Brasilero. Este año conseguimos el Brasilero y me tocó ser la goleadora del torneo. Salir campeón y cerrar el año con esa Bola hizo que fuera el mejor año de todos”.

“Estoy emocionada porque los torcedores acá corean mi nombre, salgo a la calle y recibo mucho cariño. Y la verdad yo nunca me olvido de donde salí y las cosas que tuve que pasar. Todos los días le agradezco a Dios y a mis compañeras y el cuerpo técnico porque esto es un juego de conjunto”, recordó, al tiempo que se refirió a su ciudad: “Nogoyá es todo para mí. Siempre digo que cuando termine mi carrera me gustaría hacer algo allá. Poner una escuelita o trabajar con el fútbol. Es mi lugar y ahí quiero estar. Cada vez que voy se me cruzan todas las cosas de la infancia”.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en TwitterNogoyá

Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com