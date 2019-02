//Cómo seguirá el tiempo: El pronóstico extendido

Este es el pronóstico extendido para el fin de semana

Este jueves se presenta con neblinas matinales, cielo parcialmente nublado o nublado, con probabilidad de lluvias y chaparrones y vientos leves del sector este.

Por la tarde y noche irá mejorando con nubosidad variable y vientos leves del sector este. Las temperaturas se mantendrán entre los 17° C de mínima y 26° C de máxima, promedio.

PRONÓSTICO EXTENDIDO

Este viernes las temperaturas oscilarán entre los 16º C y los 29º C. Por la mañana y también por la tarde y noche, el cielo permanecerá algo nublado.

El sábado se mantendrá el cielo algo nublado y las temperaturas casi no experimentarán cambio. Se ubicarán entre los 17º C y los 30º C.

Para el domingo se espera que el cielo continúe algo nublado con temperaturas que subirán levemente y se ubicarán entre los 19° C de mínima y los 31° C de máxima, promedio.

