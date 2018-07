//Cómo afectará el eclipse lunar a cada signo del zodíaco

Se produce este viernes

Este viernes habrá un eclipse total de Luna, considerado el más largo del siglo XXI, que teñirá de rojo el satélite de la Tierra. En la Argentina empezará a las 17:20 horas. La interpretación astrológica del fenómeno.

Durante este eclipse total de luna llena, las órbitas del sol y la luna se juntan, produciendo este fenómeno tan particular. El grado cuatro de Acuario es el lugar del zodíaco donde se produce, afectando de manera particular al segundo decanato de Acuario y Leo (también, indirectamente, a Escorpio y a Tauro).

Desvitalización, sentimientos exacerbados (sobre todo en este plenilunio que involucra directamente las aguas del cuerpo), revelaciones, situaciones de “hechizo” o “engaños” que luego vienen a mostrarnos algo, sueños especiales o, contrariamente, insomnio, son algunos de sus efectos potenciales. La mente procesa nueva información para el alma, y si bien los eclipses se producen por secuencias cada seis meses y están relacionados, cada uno es especial.

Por ejemplo, un eclipse de luna llena le afectará particularmente a los cancerianos, porque la luna es su regente. Las emociones para ellos, pueden estar particularmente explosivas.

Este eclipse se da junto a los Nodos Lunares, en Acuario y Leo, por lo que se remueven temas kármicos de identidad propia. Con el planeta Marte, el dios de la guerra, la iniciativa y la acción, retrógrado en Acuario junto a la luna, puede haber un descontrol ansioso. La libido sexual puede que aumente, porque Marte lleva todo al cuerpo de inmediato. ¿Cómo grabamos nuevas memorias físicas en nuevos contextos? Y Urano, tensando la oposición con una cuadratura desde Tauro, puede electrificarnos y llevarnos a realizar o decir cosas de las que luego nos arrepintamos. Todo rápido, todo loco, todo distinto. Sobre todo, porque el mismo día del eclipse Mercurio inicia una fase de retrogradación, y las palabras deberán ser pensadas para no surgir desde el ego o la autoestima lastimada.

Según la astróloga Patricia Kesselman, esta es una “combinación imprevista y sorpresiva que puede ocasionar todo tipo de accidentes por negligencia, apuro, descuido e imprevisión. Está combinación está asociada con el fuego, las armas de fuego, la electricidad, los objetos electrónicos y mecánicos, a medios de transporte como la aviación, trenes, los automóviles, a todo tipo de maquinarias y herramientas, así como a fuertes tensiones emocionales. Sincroniza, además, con problemas con la autoridad, la violencia y la intolerancia. Las personas influidas por esta combinación deben estar especialmente atentas y en lo posible, relajadas”.

Según la astróloga Mia Astral, este eclipse representa un “gran final”, asociado a que las lunas llenas son puntos culmines del tiempo que se producen mes a mes. “Ante el miedo a lo nuevo, y las ganas de quedarte en lo incómodamente cómodo recuerda preguntarte: ¿qué de mi quiere seguir sosteniendo esto en vez de crear algo nuevo? Porque lo que importa acá no es tanto el final sino la resistencia que ponemos ante los cambios, y la vida está llena de ellos”.

Pero volvamos a lo kármico. ¿Qué es lo kármico? Una situación a la que le demos vueltas y vueltas sin encontrar solución. Lo que nos frena para ir a un destino más potente, personal, individuado. Situaciones del árbol ancestral que se repiten y con las que no podemos cortar. Hábitos tóxicos que quisiéramos dejar atrás. Un diálogo mental insoportable, ¿qué dice? Tomemos nota e intentemos desenmascarar nuestras propias trabas.

Como en todo final aparente de una luminaria (sólo por una hora, y en este caso un poco más, “el más largo de la historia”), es ideal que podamos trabajar con las emociones, porque la luna en Acuario otorga una oportunidad para desprogramar lo habitual y crear nuevas conexiones. Ir hacia nuevos sentires, sean cual sean, intuir para dónde quiere ir el alma, seguir sus pistas y señales con más instinto que razón.

Signo por signo

ARIES

El eclipse lunar puede hacer que surjan sus sentimientos de fracaso inminente o la idea de que podrías pasar muchos años de su vida trabajando hacia un objetivo y al final, solo lo creas que fue una pérdida de tiempo.

Lo que necesitas es darte cuenta es que cada hora de esfuerzo que pones en algo no se desperdicia, sino que te ayuda a desarrollarte como persona y debes estar agradecido por ello en lugar de ver el nado negativo a todo. Nada ni nadie tiene el poder de desviar totalmente tu vida.

TAURO

Es hora de tomar grandes decisiones. Debes dejar ir la idea de que un cambio arruinará tu vida entera. Es hora de dejar de solo contemplar ese gran movimiento, cambio de trabajo o incluso planes de viaje ¡pero hacerlo, no solo planearlo! Tienes que dejar de pensar que el mundo te va a castigar por una decisión y recompensarte por otra. Al final de todo, eres el dueño de tu destino y tú eres el único responsable de las decisiones que tomas en tu vida para lograr aquello que tanto deseas.

GÉMINIS

Si ahora te encuentras en un lugar donde obtienes un ingreso estable, siga ahí. Si no estás satisfecho con lo que has conseguido, es hora de dejar de poner excusas e ir por aquello que tanto deseas. Pero recuerda que todo requiere tiempo, así que debes hacer las cosas con calma y sin perder la paciencia. Tu vida no puede cambiar de un día para otro.

LEO

Has pasado el último año aprendiendo a calmar los temores de que no estás avanzando lo suficiente en tu vida y esta serie de eclipses arrojará luz sobre eso. En el pasado, tomaste decisiones tanto laborales como amorosas que derivaban directamente de tu miedo a no tener todo junto, y terminaste tomando decisiones que no eran las mejores para ti a largo plazo. Debes superar tu miedo a no ser lo suficientemente poderoso y comenzar a tomar medidas desde un lugar de abundancia.

CÁNCER

Hay muchos cambios en el aire para ti en este momento, y eso tiene que ver con sus relaciones con otras personas. En el fondo, tu peor temor es perder a alguien que amas, y este mes te pondrá a prueba porque las personas cercanas a ti pueden parecer indiferentes o simplemente dudosas sobre el estado de tu unión. En lugar de huir (como lo haces normalmente), conquista el miedo manteniéndote presente demostrando tu madurez mental a través de la estabilidad.

VIRGO

Este eclipse de luna te dará la oportunidad de compararse con los demás en el buen sentido. Las energías planetarias durante julio te abrirán los ojos para que te des cuenta que eres una persona muy afortunada en el mundo y lo único que necesitas para llegar a tus metas es tu propia convicción. Necesitas superar su miedo a no estar en “la línea de tiempo correcta” y darte cuenta de que todo está sucediendo exactamente cuando realmente lo necesitas. Sigue moviéndote a tu ritmo.

LIBRA

Tus miedos más profundos y oscuros probablemente tendrán que ver con otras personas: quién te abandonará, quién te rechazará o posiblemente con quién tendrás problemas. Tu misión en el transcurso de estos tránsitos es convencerte a ti mismo de que estos miedos están totalmente inventados y que otras personas no tienen el poder de hacer o destruir su vida.

ESCORPIO

Durante el eclipse de luna verás el cambio de estado de tu relación de una manera que no ha sucedido durante muchos años. Tendrás que enfrentar lo que ha pasado la mayor parte de su vida evitando: la vulnerabilidad y la posibilidad de estar solo consigo mismo. Aunque estés feliz y estable con tu relación, es hora de que comiences a trabajar en las áreas de tu vida que realmente te apasionan. Tu mayor temor es arriesgar tu corazón, pero en el otro lado es la mayor recompensa de todas: ser completamente feliz.

SAGITARIO

Te estás acercando a un momento de tu vida que podrías llamar una renovación o renacimiento. Eres consciente de que necesitas reinventarse a ti mismo de muchas maneras diferentes. Pero cuidado, pues todos los cambios venideros pueden ser desalentadores al principio. Deberás enfrentar su miedo más profundo al fracaso aceptando las cosas que no están funcionando en tu vida y elegir las más inteligentes estrategias para mejorarlas. Un futuro más brillante está en el otro lado siempre y cuando estés dispuesto a superar las adversidades primero.

CAPRICORNIO

El miedo subconsciente con el que te enfrentarás en el transcurso de esta temporada de eclipse será muy fuerte para ti. Los capricornianos prosperan en estructura y certeza y luchan más sin saber lo que sucederá en el trabajo, el amor o cualquier otra cosa. En lugar de tratar de controlar cada resultado, ábrete a nuevas posibilidades. Puedes recibir más de lo que lo que piensas, así que mantén la mente abierta.

ACUARIO

Esta será la mejor temporada para lanzar para Acuario. El eclipse lunar completo está en tu signo, y significa que cualquier accesorio que hayas albergado en los últimos meses y años de tu vida, estará listo para salir a la superficie. Puede parecer que los problemas del pasado siguen resurgiendo, pero después de este período de liberación, estarán muertos y desaparecerán para siempre. Tú sentirás este renacimiento espiritual a través de la calma de tu alma y tu cuerpo.

PISCIS

Estos tránsitos tienen que ver con la carrera profesional, y especialmente con sus temores de inferioridad, no ser “suficiente” es uno de los mayores temores a los que te enfrentas constantemente. Los últimos años te han superado en términos de averiguar lo que quiere y lo que cree que vale la pena. Ahora es el momento de tomar riesgos y terminar en un lugar completamente nuevo.

Tendrás que enfrentar tus temores más profundos de no ser amado o aceptado porque no eres “lo suficientemente bueno” en lo que haces. Es hora de salir de su propia cabeza y ver lo que tiene que ofrecerle al mundo. Tienes mucho para dar pero primero debes creer y confiar en ti mismo.

