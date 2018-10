//Comenzó el 1º Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

Centro de Convenciones

Se podrá disfrutar durante cuatro días de películas y cortometrajes entrerrianos, cine internacional y producciones dirigidas al público infantil. “El mundo audiovisual tenía que tener un espacio en la provincia”, dijo el gobernador Bordet.

Se realizó la presentación del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos. Desde este miércoles el público podrá disfrutar durante cuatro días de películas y cortometrajes entrerrianos, cine internacional y producciones dirigidas al público infantil con acceso libre y gratuito. El sector audiovisual tendrá su espacio para el debate, el intercambio y la formación.

Al respecto, el gobernador Gustavo Bordet explicó a Elonce TV que “es una gran satisfacción poder estar hoy inaugurando este festival. Fue un cometido que nos habíamos propuesto el año pasado, trabajar para poder contar con este primer evento. Queríamos convocar a todos los que en Entre Ríos hacen cine y lo hacen con mucho esfuerzo, con muchos sueños, con mucha creatividad. El mundo audiovisual tenía que tener un espacio en nuestra provincia y esto sirve como disparador para que muchos realizadores más puedan tener su participación”.

“Queremos mostrar lo que Entre Ríos puede dar no solo en nuestra provincia, sino hacerlo internacionalmente, en este caso con Suiza y el gobierno de Francia, para darle el ámbito y las características que este festival tiene”, agregó.

Consideró que “el cine es cultura, el cine es un vehículo entre la gente y quien interpreta la obra. Es lo que nos despierta la fantasía, nos genera entretenimiento y la capacidad de reflexionar. Esto nos llena de alegría y nos obliga a redoblar esfuerzos para trabajar en una segunda edición el año que viene”.

Leonor Benedetto, actriz paranaense, manifestó que “es sorprendente lo que se ha organizado y me emociona profundamente esto. Lo cultural tendría que estar en la canasta familiar, como los fideos, el queso, los huevos. Un grupo de personas que conforma un pueblo y que han nacido todos en un mismo lugar, la riqueza mayor que pueden tener es una historia y eso es la cultura. Es lo mejor que se le puede dejar a alguien cercano, a alguien que uno ame, el acervo de lo que tiene el lugar donde uno ha nacido”.

Contó que “vine con mi hijo y con mi nieta porque quería mostrarles el lugar donde nací. Les quiero mostrar el barrio, la casa que fue de mi abuela y también quería hacer un acto simbólico totalmente personal e íntimo porque mis antepasados están acá aunque ya no estén. Quería mostrarles a ellos que son los que vienen”.

Explicó que “yo ni siquiera elegí ser actriz. Antes de eso elegí dos carreras que nada tenían que ver. El destino me empujó hacia esa carrera. Empecé estudiando medicina y dejé. Seguí con filosofía y también dejé. Empecé el conservatorio de artes dramáticos casi como quien va a corte y confección. Un manotazo me dijo que me quede ahí. A partir de allí surgió todo. No es un antojo decir que mi manera de ser, de actuar tiene que ver con haber nacido en Paraná. Soy como alguien exuberante, que nació en una tierra muy húmeda, que uno tira y crece. A pesar de vivir en Buenos Aires me llevé un puñado de semillas que ha germinado maravillosamente y que hacen de mí una mujer con una vida fructífera y pienso que va a seguir siéndolo. A eso se lo debo haber nacido en Entre Ríos”. Elonce.com

Presencias

Acompañaron al mandatario en la apertura, su esposa, Mariel Ávila; la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard; los ministros de Economía, Hugo Ballay, y de Planeamiento, Luis Benedetto; el secretario de Producción, Álvaro Gabás; legisladores provinciales y nacionales; el intendente de Paraná, Sergio Varisco; y en representación de la Embajada de Francia, el director de la Alianza Francesa de Rosario, Fabián Gandolfi, entre otras autoridades.

Compartieron la ceremonia familiares de Danilo Lavigne, realizadores, directores y actores. Entre ellos, la directora Marina Zeising; el director Ivan Fund; el director y productor Sergio Mazza; los actores Omar Brocard de Un Cine en Concreto, y Nicolás Treise de El último verano en la Boyita.

También estuvieron presentes el actor Mosquito Sancinetto; el director de cine Nicolás Tuozzo; Alejandro Sammaritano de Cine Club Núcleo; y Beto Gold, distribuidor internacional de cine, entre otros invitados.

Los protagonistas del festival

Poner en valor las producciones de cine entrerriano, incluyendo cortos y largometrajes, es uno de los objetivos del FICER. En este mismo sentido, se han programado instancias de debates y reflexiones específicas del sector audiovisual abiertas a la comunidad.

También se organizó un concurso de capacitación de proyectos audiovisuales, para el que se presentaron 23 proyectos para evaluación; 11 de ellos fueron seleccionados para recibir una capacitación intensiva profesional para desarrollar sus proyectos inéditos. De alguna manera, toda la provincia está representada en estos proyectos y en su mayoría son realizadoras. Los finalistas contarán con la guía profesional de los tres jurados-capacitadores del Concurso FICER.

El Festival pretende ser una experiencia para ser vivida en grupos de amigos y con toda la familia; no solo por la posibilidad de ver diversas proyecciones con ingreso libre y gratuito, sino porque también se podrán votar y valorar películas, disfrutar de propuestas turísticas y reconocerse en la tradición de las colectividades de las corrientes migratorias entrerrianas.

