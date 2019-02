//Coloquio para el Reinado de los Corsos Oficiales 2019

Durante la tarde de hoy, se desarrollo en las instalaciones de la Casa de la Cultura, el Coloquio de las postulantes a Reina de los Corsos Oficiales 2019.

Allí, se presentaron 9 candidatas que irán por la corona del carnaval:

1- Alejandrina Dorsch (“Batuke Do Prince” – Promo 2019)

2- Ayelén Olivari (“Latirumba” – Promo 2019)

3- Karen Micaela Acosta (“Fiore Di Samba” – Promo 2019)

4- Ingrid Yamina Dalma Méndez (“Batulazvi” – Promo 2019)

5- Alejandra Julieta Macarena Heffel (“Batuke Do Prince” – Promo 2019)

6- Lucia Nahiara Izaguirre (“Fiore Di Samba” – Promo 2019)

7- Cristela Ivana Romero (“Batuke Do Prince” – Promo 2019)

8- Lucila Belén Madariaga (“Fiore Di Samba” – Promo 2019)

9- Cecilia Weimer (“RioSamba”)

Jurado: Judith Gauna (Reina de los Corsos Oficiales 2015) – Carlos Duré – Daniel Schimpf





