//Cinto: “Hicimos una gran elección

Esto recién comienza”

La opción que encabezó junto a Eduardo Molas alcanzó mas de 3 mil votos y fue la sorpresa de la elección.

“En sólo un mes de trabajo a pulmón logramos el acompañamiento genuino de mas de tres mil nogoyaenses. Sentir tanto apoyo a nuestra propuesta que representa el cambio generacional en la política es motivo de orgullo” manifestaron los jóvenes.

“Hicimos una gran elección, quiero agradecer a todo el grupo de trabajo que se armó con el correr de los días. Lograr tanto apoyo en tan poco tiempo nos marca que el esfuerzo valió la pena” dijo un Juan Pablo Cinto con señales de cansancio en su rostro pero con la satisfacción de saber que fue la sorpresa en las elecciones primarias del domingo.

“Visibilizamos una crisis de representatividad en el justicialismo y tomamos la decisión de participar luego de ver muchas cosas que no nos gustaron. Presentamos una opción diferente, un nuevo espacio. La decisión no fue fácil, tuvimos dificultades y muchos obstáculos en el camino. Aquí no termina nada, todo lo contrario, esto recién comienza” dijeron con entusiasmo.

Falta de igualdad de condiciones para competir

“Sabíamos de la complejidad de competir contra una estructura muy grande que tiene muchos recursos y viene manejando hace 16 todos los organismos públicos en el departamento” en referencia al sector que lidera José Allende y su candidata Flavia Maidana, “y también al director del Hospital, Javier Ascúa que tiene muchos años en la actividad pública” graficó Cinto.

“Luego de la presentación nos encontramos con la imposibilidad de pegar nuestra oferta a la del gobernador y de los precandidatos a intendente, lo que conllevó a disputar la elección en inferioridad de condiciones” explicaron. Vale aclarar que la precandidata Flavia Maidana iba en la lista sábana pegada a todos los candidatos a intendentes y presidentes de juntas de gobierno del departamento.

“Esta falta de igualdad de condiciones para competir son las cosas que tienen que cambiar en el justicialismo, como así también la inclusión de las minorías. Esperamos que este año el proyecto de reforma política sea aprobado en la Legislatura y que esto no ocurra nunca mas” reflexionaron.

“El gran apoyo que obtuvimos significa que hay mucha gente que está esperando que la política cambie y comience una etapa diferente. Hicimos una campaña limpia, sin pasacalles ni pegatinas, con propuestas diferentes para comenzar a cambiar la realidad de nuestro postergado departamento” declararon.

Los jóvenes quedaron detrás de Maidana y el actual senador Beltrán Lora, quienes competirán en las generales del 9 Junio, pero superaron al ex intendente Manuel Schönnals (2.381 votos), a Juan Carlos Ochoteco (1.387 votos), a Javier Ascúa (754 votos), y a Guillermo Codino (472).

También celebraron “el rotundo triunfo del frente Creer Entre Ríos, que sirve como ejemplo de que se puede lograr un gran frente de unión nacional para derrotar a Cambiemos en las presidenciales de octubre”.

