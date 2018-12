//Cierra la fábrica de Adidas en Chivilcoy y quedan 600 familias en la calle

Golpeada por la recesión

La empresa Paquetá, que produce para Adidas, cierra hoy definitivamente sus puertas y más de 600 personas quedan desempleadas. En su momento, llegó a tener más de 1.500 personas trabajando en la planta.

La recesión golpea con dureza al sector productivo de nuestro país, que tiene que hacer malavares para mantener a sus empleados y continuar siendo operativos. Después de una crisis que se extendió durante meses, la empresa Paquetá, que fabricaba zapatillas para Adidas en Chivilcoy, dejará de funcionar. Son 600 las familias que hoy deberán enfrentarse al duro destino de transitar una crisis sin empleo.

“Hoy es el último día de producción, ya estaba establecido que hoy Paquetá cerraba sus puertas. La fábrica se radicó en 2006 en Chivilcoy. En su momento llegó a tener más de 1.500 personas trabajando, pero con la entrada de importaciones y materia prima se fue reduciendo”, relató Lorenzo Lezama, delegado gremial, durante una entrevista con el programa radial de Gustavo Sylvestre.

Asimismo, remarcó: “Hace dos meses éramos 800 y pico y fueron yendo a retiro voluntario hasta que quedaron 600. Hoy fue el cierre total de empresa por falta de pedidos de Adidas. Paquetá solamente tiene exclusividad para Adidas, a quien le fabricaba el calzado totalmente terminado. Cuando un Gobierno abre la importación, las primeras fábricas que caen son textil y calzado”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que los trabajadores persivan la indemnización en tiempo y forma, como un paliativo para enfrentar la incertidumbre de quedarse sin trabajo en este contexto, dijo: “La empresa paga el 100% y ofrece 40% más. Somos 700 personas. Entre 20 y 30 años mayormente, y también gente grande de alrededor de 40”.

En ese sentido, Lezama explicó también cómo son las posibilidades de reinserción laboral de los trabajadores en Chivilcoy. “Algunos compañeros consiguieron trabajo y otros no, para la ciudad es un golpe muy grande. No hay trabajo para todos”, contó con angustia el ex empleado, que quedó sin trabajo estable en la víspera de las fiestas y con el sector productivo prácticamente paralizado.

