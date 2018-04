//Ciberacoso en Maciá: “No le cuentes a tus padres, borrá estos mensajes”

Hay ya siete denuncias

La mamá de uno de los chicos víctimas de grooming, revivió con profundo dolor el momento en el cual su hijo le contó del acoso que sufría mediante mensajes de whatsapp. El único sospechoso de la causa le pedía fotos bajo amenaza.

La mamá es una de las siete denunciantes en el aberrante caso de ciberacoso en menores de edad.

La mujer confió que se encuentra “agotada y devastada” por la tremenda situación. Decidió avanzar con la denuncia buscando justicia por su hijo y por los demás chicos, pero también para que a otros no les pase un hecho similar.

“Esto comenzó hace tres años atrás” contó. Hoy su hijo tiene 14 años. En ese tiempo “el sospechoso se encontraba en el séptimo de la escuela a la que concurría y mi hijo comenzaba el primer año en el mismo establecimiento” afirmó.

“El manejo de los mensajes y el acoso fue diciéndole `no les cuentes a tus padres, borrá estos mensajes`. Si no se animaba, le mandaba cosas de otro chico y a partir del momento en que le enviaban la primera foto, los chicos comenzaban a ser prisioneros porque los amenazaba con que las iba a publicar o se lo iba a hacer saber a sus padres” relató a Diaunonoticias.

La causa consta hoy de siete denuncias aunque se presume que puede haber más víctimas, cuyos padres, por distintas razones, aún no se han presentado ante la justicia.

“Personalmente estoy agotada con este tema porque no he llegado a poder hacer ni la cuarta parte de lo que han hecho las otras madres, aunque mi postura desde un principio fue no hacer marchas ni nada”, afirmó.

En ese sentido, clarificó que la convocatoria difundida mediante cadena de whatsapp con origen desconocido “no va a ser apoyada por los padres, porque la justicia ha actuado en tiempo y forma y de la manera más correcta con mucha rapidez” reafirmó.

La mamá revive, con una mezcla de angustia, dolor y bronca, la letra de algunos de los muchos textos que recibía su hijo, donde el victimario “los maltrata, los destrata, los acusa y los amenaza de que no cuentes”.



“Ningún chico te va a venir a confesar algo así, porque ellos se creen que son los únicos acosados, aunque si entre ellos hubiesen intercambiado opiniones, quizá no hubiesen pasado tres años” aseguró.

Su hijo será uno de los 7 jóvenes que la próxima semana serán indagados en cámara Gessel en la ciudad de Concepción del Uruguay debido a que la fiscalía interviniente considera que este procedimiento más los peritajes de los elementos secuestrados en los domicilios del sospechoso pueden ser importantes a la hora de decidir la imputación del único denunciado en la causa.

Los allanamientos

En la causa interviene la fiscal Emilce Reynoso, por denuncias que se presentaron en Rosario del Tala.

Tras la orden del Juzgado de Garantías de Rosario del Tala, se llevaron a cabo el viernes 20 de abril, allanamientos domiciliarios en Maciá y en Santa Fe capital por casos de ciberacoso en menores de edad. Reynoso recibió cuatro denuncias realizadas por los padres de menores de entre 11 y 14 años, en las últimas 72 horas.

Uno de los allanamientos fue en un domicilio ubicado en la intersección de calles 25 de Mayo y Victoria de Maciá, por la División de Investigaciones de la Policía departamental Tala y el otro en la ciudad de Santa Fe, por fuerzas de esa provincia.

Hasta ahora, en el legajo hay un solo imputado, mayor de edad.



La fiscal Reynoso aseguró que habrá que “evaluar el cuantioso material recogido que involucra equipos de telefonía celular y equipos de computación recogidos en los allanamientos”, y si bien señaló que “eso probablemente nos permita tener cuestiones probatorias al respecto”, confirmó que “ya hemos solicitado a Concepción del Uruguay para realizar las testimoniales de los menores en Cámara Gesell”. Elonce.com.

