//Chip sexual, “gelcitos” y otras confesiones íntimas de Catherine Fulop

“Soy muy exigente”

“Con respecto a la frecuencia es importante no aflojar. A veces se complica por los temas de la semana que estresan, pero siempre hay que hacer algo chévere”, dijo la venezolana sobre la intimidad con su pareja.

Catherine Fulop realizó confesiones de alto voltaje y reveló la estrategia que usa para mantener viva la pasión con Ova Sabatini.

“Me acabo de poner el chip sexual, como tenía Carmen (Barbieri). Todavía tengo moretones en la nalga. Antes me daban unos geles como en Sex and the City“, contó la venezolana en Intrusos, conducido por Moria Casán. Ante esto, la diva sumó: “también podés ponerte mermelada de damasco como lubricante”.

“Uno tiene que echarse su ayuda”, agregó la venezolana y, ante la inquietud de Marina Calabró y Marcela Tauro detalló: “Tiene tradiol, testosterona, es como una asistencia de hormonas en una vacuna. Te sentís más joven en todo sentido, te brilla el pelo. . . El Ova también se lo va a poner, aunque por ahora usa su gelcito”.

Después le preguntaron si su marido tomaba Viagra, a lo que Cathy respondió de inmediato: “Noooo, no le hace falta. Cada vez que me ve después de bañarme o cuando me estoy cambiando, cree que me desnudo para él y está siempre listo, como un boy scout“.

Ya metidos de lleno en el tema sexual de la pareja, le preguntaron por el “castigador” que usa para seducir a su marido. “Yo quería ser monja, pero era muy loquita. El castigador es una bikini que crea tanto morbo que parece como un castigo hasta que tenés sexo. Es una bikini que tiene tiras largas de ambos lados. Cuando te la ponés vas cruzando las tiras alrededor de todo tu cuerpo. Después me cubro con ropa, pero le aviso que me puse el castigador, para que sepa que a la noche va a haber bailecito y se vaya haciendo los ratones desde tempranito”.

“¿Cómo es la previa?, ¿agua mineral o algún traguito?”, quiso saber Moria. “Un champancito, un pisco sour o un tequilita”, respondió la actriz. “Con respecto a la frecuencia es importante no aflojar. A veces se complica por los temas de la semana que estresan, pero siempre hay que hacer algo chévere. Igual yo soy muy exigente. Llevamos 24 años de casados”.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com