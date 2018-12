//Central venció en los penales a Gimnasia y se consagró campeón de la Copa Argentina

El Canalla empató 1-1 con Gimnasia en el tiempo reglamentario, pero festejó 3-0 en los penales y cortó una sequía de 23 años sin títulos. Esta estrella le permite al elenco de Bauza, además, jugar la Copa Libertadores del año que viene.

No todo es superclásico, ni Madrid, ni Copa Libertadores.También habrá un campeón en la Copa Argentina. Hoy, en Mendoza, es la final entre Gimnasia y Rosario Central y dos ciudades estarán paralizadas durante 90 minutos.

Para el Lobo y el Canalla es la final del mundo. Los platenses nunca ganaron un título oficial en el profesionalismo (sólo la Copa Centenario en 1993, que fue un torneo no regular) y los rosarinos no se consagran desde la Copa Conmebol 1995. Por eso, la ansiedad y la ilusión de los hinchas por conseguir un campeonato que se festejaría a más no poder.

Central se había puesto en ventaja a los 19 minutos del primer tiempo, con un gol de Fernando Zampedri, pero a los seis del complemento igualó Lorenzo Faravelli.

En los penales, Santiago Silva la tiró a las nubes en el primer tiro de Gimnasia y Jeremías Ledesma le tapó a Manuel Guanini el segundo, para que el Canalla festeje 4-1 y se desahogue después de varios años de frustraciones en este torneo.

Rosario Central, ahora con el Patón Bauza como entrenador, eliminó a Juventud Antoniana de Salta, a Talleres de Córdoba, a Almagro, a Newell’s y a Temperley.

Para Gimnasia era la primera final de la Copa Argentina, en cambio para Central se trataba de una cuarta posibilidad: perdió tres finales en las últimas ediciones, con Huracán en 2014, con Boca en 2015 y con River en 2016.

