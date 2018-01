//Cavagna y Lora realizaron gestiones a nivel nacional

El presidente municipal, Rafael Cavagna junto al senador por el departamento, Beltrán Lora viajaron a la Capital Federal para gestionar proyectos de obras de pavimento, la concreción de la oficina de Anses y promover la asistencia de autoridades nacionales a la XVI Expo Provincial de la Leche y VII Jersey Entrerriana. El mismo se concretó durante la jornada de ayer.

En diálogo con este medio, el primer mandatario local comentó que estuvieron presentes en el departamento de Certificaciones de la Secretaría de Viviendas de la Nación para estar al tanto de los avances de los dos consorcios de viviendas que se están ejecutando en la ciudad y el departamento.

En este sentido, expresó que los equipos técnicos se van a trasladar a la ciudad de Buenos Aires a cumplimentar certificaciones para que se produzcan posteriores desembolsos con el objetivo de finalizar las obras.

Por otra parte detalló que se reunieron con el presidente del banco Central Argentino Javier González Fraga, donde se realizó la invitación formal para participar de lo será la XVI Expo Provincial de la Leche y VII Jersey Entrerriana a realizarse en mayo, otorgando un stand para que se realicen las herramientas crediticias correspondientes.

“Estuvimos abordando el tema de la Billetera Virtual (PIM), que está siendo implementada a lo largo y ancho del país y Nogoyá no es la excepción. Quedamos en seguir trabajando en este medio de inclusión social electrónico, que no tiene costo para el usuario ni para los pequeños comercios, no requiere de cuenta bancaria ni de tarjetas de crédito”, indicó.

Por cuánto a la finalización de las gestiones, se trasladó junto al senador a la Casa Rosada , donde fueron recibidos por el ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, Rogelio Frigerio donde abordaron el proyecto de las obras de pavimento para las 43 cuadras, que tiene la no objeción técnica, hecho que amerita poder ser encaminado.

“Tanto la ciudad de Victoria, Gualeguay y Nogoyá, estamos en la misma situación, hecho que le hemos solicitado al ministro la concreción a corto plazo para la licitación para que las mismas sean una realidad, apuntando siempre a potenciar la calidad de vida de los vecinos”, señaló.

En consecuencia, el ministro se comprometió y brindó el apoyo para que a corto plazo se pueda llevar a cabo las obras. Además se reiteró el pedido de la oficina de Anses para la ciudad, donde aporte tanto espacio físico como Recurso Humano y esta vieja deuda que tenemos con nuestros vecinos pueda ser una realidad.

Para finalizar manifestó: “Ha sido un viaje de gestión, si bien es cierto que las concreciones de algunos proyectos están aún pendiente, sostenemos que vamos por el camino correcto, porque con hechos hablamos y lo demostramos a diario en la ciudad”.

