El ex defensor asumió como director deportivo de Boca, cargo por el que firmó un contrato por dos años, donde fue presentado oficialmente y expresó su mayor objetivo: “Dejar la institución mejor de lo que se encuentra hoy cuando me vaya”.

Burdisso: “Desde que perdimos, el desafío se volvió enorme”

Nico expresó sus primeras sensaciones al asumir como director deportivo de Boca y remarcó que sus ganas se duplicaron una vez perdida la final contra River en la Libertadores.

Nicolás Burdisso fue presentado oficialmente como el flamante director deportivo de Boca, y brindó una conferencia de prensa, acompañado por el Presidente de la institución, Daniel Angelci, donde emitió sus primeros conceptos en su nuevo cargo: “Es un día muy importante, con emociones. Esperaba hace mucho volver. Es el lugar donde me críe, adquirí valores y soñé. Es una función diferente. Es un momento histórico particular, interesante. Es una posibilidad única. Hace mucho veníamos hablando con Daniel, intercambiando ideas. Siempre tuve claro la manera de seguir y construir en el mundo del fútbol. Es un desafío enorme, de transmitir un rol que en Argentina hay poco conocimiento. Es tener responsabilidad y tomar decisiones. Agradezco al club y al Presidente. Tantos años al lado de directos deportivos y jugadores, ayuda. Mi objetivo es dejar la institución mejor de lo que se encuentra hoy cuando me vaya”, expresó

Posteriormente, el ex defensor, que firmó contrato por dos años, dio más detalles del trabajo que pretenderá desarrollar: “Es la posibilidad de construir mediante el fútbol. De construir desde las Inferiores hasta el primer equipo. Hoy las miradas están puestas en Primera, pero la idea va más allá de eso. Es formar personas y jugadores. Es una situación triste, todos queríamos ganar. Pero desde el momento en que perdimos, el desafío se volvió doblemente atractivo. Era un momento que quería estar presente. Hay una idea y ganas de construir algo desde abajo. Es un desafío más grande que jugar un partido de fútbol. Tengo que tomar decisiones en base a un grupo de trabajo creado junto al Presidente. La experiencia de Daniel nos ayuda. Estuve 15 años en Italia. Nunca dejé de informarme o nutrirme de esto”.

La palabra del Presidente

Daniel Angelici, máximo dirigente de Boca, habló sobre Burdisso: “Se formó en el club. Como jugador nos dio muchas alegrías. Hizo su carrera en Italia con gran trayectoria. Hace tiempo venimos hablando. Siempre dije que el club necesitaba tener un hombre de la casa y que se haya formado para cumplir esta función. Le estaba faltando esto de director deportivo. Es el momento ideal, antes de que el club elija o seleccione a un nuevo DT. Tenemos la necesidad de tener una persona que dependa de la presidencia y será el que ponga las decisiones con el presidente. Es una nueva estructura. Depende de la presidencia y es el cargo de mayor responsabilidad dentro del fútbol profesional e Inferiores y todo lo que tenga que ver alrededor del departamento de fútbol. Es una alegría. Bienvenido a tu casa, hijo. Vamos a poder trabajar y darle un salto de calidad. Entendemos que la parte de fútbol profesinonal necesitaba una persona que estuviera a mi lado. Encontré las mejores referencias, más allá de saber cómo es como personal y lo que fue como jugador. No hubo una sola persona que me diera una mala referencia de él. Vamos a tomar las mejores decisiones pensando en lo mejor para Boca. Entendí que era el momento apropiado. Quiero agradecerle. Volvió en un momento difícil. Me llena de orgullo y alegría que se tomara un avión, que estuviéramos reunidos todo el fin de semana y que me haya dicho que sí para venir a la institución”, afirmó el mandamás del Xeneize.

