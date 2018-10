//Bublé sobre el cáncer de Noah: “Cuando nos enteramos, mi vida se terminó”

El cantante habló como nunca antes sobre el doloroso trance que superó su hijo mayor: “Tiene cinco años y yo le digo, ‘Spider-Man y Superman son increíbles, pero son falsos, no son reales. Vos sos mi héroe, vos sos mi superhéroe'”.

Bublé sobre el cáncer de Noah: “Cuando nos enteramEn Carpool Karaoke los artistas más famosos se animan a cantar arriba de un auto manejado por el histriónico animador James Corden y allí entonan algunos de sus hits, mientras mantienen una divertida charla. El último invitado fue Michael Bublé (43), quien habló como nunca antes del momento más duro de su vida: el doloroso trance que debió atravesar a los 3 años su hijo Noah (5) cuando fue diagnosticado con cáncer.

“Es muy difícil cuando te enterás del diagnóstico porque es muy doloroso hablar de él, pero obviamente, nos dijeron qué era lo que tenía y ahí se terminó todo. Mi vida entera se terminó”, empezó diciendo, mientras la emoción le iba ganando.

“Los médicos nos dijeron que no era nada bueno y fuimos tomándolo día a día. Por suerte teníamos los mejores médicos”, recordó, conteniendo la emoción. También Michael mostró su lado más vulnerable al contar cómo lo afectó la situación anímicamente y el apoyo que le dio Luisana Lopilato (31).

“Es raro, porque no estoy bien. Cuando todo comenzó, me convertí en la fortaleza que nos mantenía a flote y traté de ser positivo. Pero cuando se terminó la quimioterapia y nos dijeron que lo habían logrado, que estaba todo bien, me caí. Mi esposa es la que me sostiene ahora”, confesó.

“Tiene cinco años y yo le digo, ‘Spider-Man y Superman son increíbles, pero son falsos, no son reales. Vos sos mi héroe, vos sos mi súperhéroe'”, expresó el músico, para luego pedirle a los espectadores que colaboren con los grupos que luchan contra la enfermedad. “Hay esperanza, tratamientos y medicamentos que se podrán descubrir por vos. Todos nosotros podemos hacer la diferencia”, finalizó Michael Bublé.

