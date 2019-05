//Bordet trajo a Nogoyá créditos blandos para el sector lechero

El gobernador visitó la Rural

El gobernador Gustavo Bordet visitó la Rural de Nogoyá donde se realiza la Expo Provincial de la Leche. Allí entregó la documentación firmada con el CFI que establece una línea de créditos con tasa bonificada para el sector.

«Esto da la oportunidad a muchos tamberos de acceder a la herramienta crediticia que en este momento es prácticamente inaccesible porque las tasas en el mercado están arriba del 73 por ciento», dijo Bordet.

El mandatario dijo que su presencia en Nogoyá y en la fiesta de la leche tiene que ver con el apoyo de la provincia a un sector «muy dinámico» como el lechero, que «representa producción, desarrollo y empleo para la provincia». También para «avanzar en la agenda común que tienen municipio y provincia en temas que se trabajan en conjunto». Sostuvo que Nogoyá forma parte de la cuenca lechera más importante de Entre Ríos y aseguró que fiesta es una expo que nuclea a todo el sector de «una de las economías regionales que prevalece en la provincia».

Para el sector tambero

Informó que en la oportunidad entregó la resolución que se firmó días pasados con el Consejo Federal de Inversiones para habilitar una línea de crédito por 10 millones de pesos para el sector tambero que tiene una tasa de interés máxima del 30 por ciento, con una bonificación de la provincia de un 5 por ciento de esa tasa, con lo cual en ningún caso esa línea superará el 25 por ciento de interés.

Luego indicó: «Con esta línea de crédito y la bonificación sobre la tasa, estamos generando oportunidad para el sector y queríamos hacer la entrega previo a la fiesta provincial de la leche».

Se refirió también a la apertura de los sobres para la construcción de 18 viviendas y adelantó que se replicará el 22 de mayo cuando se abrirán 12 sobres más, con cual se empezará a construir 30 vivienda en Nogoyá con fondos del programa Primer tu casa que son fondos íntegramente provinciales. Detalló que este programa contempla 1000 soluciones habitacionales en ciudades grandes y en pequeñas juntas de gobierno, que las empresas que están a cargo de los trabajos son de la zona y con lo cual «se evita la cartelización de la obra pública, y también es un trabajo que se hace con todos los intendentes y presidentes de juntas de gobierno».

Techo digno

«Esto es importante porque en épocas como estas, además de poder cumplir con el precepto constitucional del techo digno y propio, también se genera mucha mano de obra a través de la construcción que hace mucha falta», sostuvo.

Más adelante, Bordet habló del trabajo articulado que se lleva adelante con el municipio en una ampliación del Promeba. «Al igual que con Nogoyá, hemos logrado una relación de trabajo institucional muy fecunda», afirmó.

Agradeció a los presentes, y especialmente a las organizaciones no gubernamentales por el trabajo que hacen para la comunidad. Además hizo mención a las obras en los dos puentes Don Cristóbal que el sector lechero estaba reclamando y apuntó: «Como no se obtuvo el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, se decidió hacerlo con fondos propios porque era algo que hace dos años atrás me había comprometido. Hoy estamos en obra, y más temprano que tarde, cuando uno pone esfuerzo y destina recursos, las obras se realizan y se concretan», concluyó.

En tanto, el intendente Rafael Cavagna dio la bienvenida a las autoridades y al público presente a la Capital Provincial de la Leche y a la XVII edición de la Expo Provincial de la Leche y VIII Expo Jersey Entrerriana que se realizará hasta el domingo en el predio de la Rural de esa ciudad.

Acompañamiento

«Cuando decidimos reflotarla después de tres años a la Expo Provincial de la Leche tuve la primera audiencia con el gobernador y le comenté de esa iniciativa que teníamos y me dijo que nos iban a acompañar, que sea Expo para generar oportunidades», comentó y agregó que «coincidíamos con la lectura que hacíamos. Necesitamos estar acompañados del sector productivo así que nuevamente la podemos hacer, tanto con la decisión del Ejecutivo municipal, con el acompañamiento de la comisión que tiene la Expo de la Leche, pero también con el acompañamiento del gobierno provincial y del gobierno nacional. La idea es generar oportunidades para el sector así que totalmente agradecidos a todos por el apoyo».

Luego Cavagna comentó que «van a ser jornadas educativas, de exposición, de cabañeros, de remate comercial, jornadas que generan oportunidades para todo el sector, fortaleciéndolo como objetivo fundamental».

Viviendas

Durante la visita del gobernador a Nogoyá también se abrieron los sobres de la licitación, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), para la construcción de 18 nuevas unidades habitacionales en esa ciudad, la que se harán con recursos provinciales en el marco del programa Primero tu Casa.

El presupuesto oficial para esos trabajos es de casi 22 millones de pesos y tienen un plazo de ejecución de nueve meses corridos. También se informó que en los próximos días se llamará a licitación para construir otras 12 viviendas en Nogoyá con un presupuesto oficial de 16,6 millones de pesos y un plazo de obra de siete meses corridos.

Para el modelo de vivienda, se diseñó un prototipo universal y evolutivo de acuerdo a las diversas necesidades de los grupos familiares. Es así que en esta localidad se construirán cuatro viviendas monoambientes, siete viviendas de un dormitorio y siete viviendas de dos dormitorios, una de ellas equipada para situaciones especiales de discapacidad.

Todos los prototipos tienen instalación eléctrica completa, previendo TV, teléfono y/o Internet como así también instalación de gas combinado de acuerdo a la disponibilidad de servicio de cada localidad. Por primera vez se colocará un termotanque solar que permitirá el ahorro energético.

Convenio con el CFI y aportes

En la oportunidad se entregó el convenio suscripto con el Consejo Federal de Inversiones, por el cual se dispones de 10 millones de pesos para créditos destinados a la reactivación productiva de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector tambero radicadas en la provincia

Además se entregaron aportes por 1,3 millones de pesos en total para la Junta de Gobierno de 20 de Septiembre: una excavadora para la zonal Nogoyá de Vialidad, por 7 millones de pesos; a la municipalidad de Nogoyá, 108.000 pesos; a la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, 400.000 pesos; al Centro de Jubilados de Nogoyá, 300.000 pesos y al Instituto Nuestra Señora del Huerto, 500.000 pesos

También participaron de las actividades el diputado nacional por Entre Ríos, Julio Solanas; los legisladores provinciales Beltrán Lora, Fuad Sosa y Daniel Koch; la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta; y el secretario de la Producción, Álvaro Gabás.

Luego de las actividades el gobernador recorrió junto a las demás autoridades las obras para el nuevo edificio de la escuela Nina Nº 103, Convención Nacional Constituyente, de nivel primario. Fuente El Once

