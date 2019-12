//Bordet: «Seguiremos trabajando con la misma responsabilidad»

Bordet brindó su discurso ante la Asamblea Legislativa, tras jurar como Gobernador de la provincia de Entre Ríos. El flamante Presidente de la Nación, Alberto Fernández, entregó los atributos al mandatario entrerriano.

Gustavo Bordet juró «por Dios, la Patria y sobre santos evangelios» su segundo mandato al frente del gobierno entrerriano. El presidente Alberto Fernández le entregó los atributos de mando.

Bordet repite su mandato tras las elecciones provinciales de junio pasado, donde logró el 57,43% de los votos y se convirtió en el mandatario más votado en la historia de esa provincia tras el regreso a la democracia en 1983.

Además, su compañera de fórmula y ministra de su actual gestión, María Laura Stratta, se convierte en la primera mujer en ocupar la vicegobernación.

Tras la jura, Bordet quien reasume su segundo mandato, pronuncia un mensaje a la ciudadanía con lineamientos de su gestión.

En su discurso, el gobernador Gustavo Bordet expresó que «hace cuatro años en este mismo recinto asumí con el pueblo entrerriano un compromiso: ponerme al servicio de esta querida provincia, sosteniendo transparencia y austeridad como valores que iban a sostener el estado. He cumplido y no solo, sino con el equipo de gobierno, legisladores, instituciones civiles e intendentes. Todos hemos tenido la madurez necesaria para avanzar sobre las diferencias, pensando en los grandes objetivos e hicimos de la gestión la base para construir un vínculo sólido entre los ciudadanos y el gobierno».

«Trabajamos en un contexto inédito, con un gobierno nacional de otro signo político, algo que prácticamente no ocurría en la democracia entrerriana. Pudimos entablar un diálogo abierto y sincero con cada uno. Hemos avanzado porque siempre buscamos contribuir a la unión de los entrerrianos y eso fue lo que nos permitió dar grandes pasos para sentar las bases de un desarrollo real y duradero», señaló.

Asimismo, dijo que «Entre Ríos no fue ajena a la creciente situación del contexto nacional: el ajuste permanente, el aumento de tarifas, el enfriamiento de la economía, la caída de la actividad económica, la acelerada devaluación e inflación, el deterioro del salario. Todo tuvo en nuestra provincia consecuencias muy perjudiciales que impactaron en la vida diaria de los entrerrianos, especialmente en el último semestre. Propiciando el diálogo y el encuentro entre todos los estamentos del estado logramos encausar la situación y hoy nuestra provincia goza de buena salud en términos de administración y términos financieros, con obras y políticas de promoción de actividad económica. Nos aproximamos al comienzo de una nueva etapa, que estará signada por el crecimiento y el trabajo».

Comentó que «empezamos este nuevo período bajo la influencia del Bicentenario de la firma del Tratado del Pilar, el próximo 23 de febrero, que tuvo al Supremo Entrerriano, el General Ramírez, como piedra fundamental y que fue antecedente de nuestra Constitución Nacional de 1853. Además, el 29 de septiembre se cumplirán 200 años de la creación de la República de Entre Ríos, aquel proyecto de vanguardia que demostró a las claras el proyecto de Francisco Ramírez y que quedará grabado para siempre en la memoria de todos los entrerrianos. La historia nos vuelve a colocar ante la enorme responsabilidad de darle a nuestros hijos y nietos una mejor provincia, más sustentable, con mayor calidad institucional, justa, inclusiva, previsible y con futuro».

«Soy trabajador del estado, como también antes ejercí la docencia en la escuela pública entrerriana en tiempos difíciles y conozco muy bien las dificultades que atraviesan muchas veces las familias docentes, las familias del trabajador del estado. Mi compromiso como militante político y justicialista de toda la vida es con el bienestar de todos y cada uno de los trabajadores entrerrianos, del sector público y también privado. Ahí también radica la sensibilidad que debemos tener quienes circunstancialmente ocupamos cargos de gobierno», agregó.

Ordenamiento de las cuentas de la provincia

«Otro de los elementos que nos permitió desplegar todo este programa de ordenamiento fue haber restructurado nuestra deuda pública provincial. Hoy asistimos a uno de los más bajos índices de endeudamiento que tiene la provincia. Seguiremos trabajando con la misma responsabilidad para rendirle cuentas a los ciudadanos entrerrianos en qué se gasta cada peso que se aporta al estado provincial».

Trabajo en conjunto con la legislatura entrerriana: Ley de Comunas y Ley de Narcomenudeo

Explicó que «hemos trabajado mucho y quiero destacar el acompañamiento que hemos tenido de la legislatura entrerriana. Me refiero a todos los bloques de oficialismo y oposición. Trabajamos en la sanción de grandes leyes, siempre buscamos generar el consenso legislativo necesario para aprobarlas. Quizás la más importante fueron los cuatro Presupuestos que se sancionaron por unanimidad de manera consecutiva. Agradezco que todos los legisladores hayan entendido los principales objetivos que tiene la provincia. Hay que seguir buscando los consensos legislativos. Nuestra Constitución de 2008 prevé muchos institutos, alguno de los cuales hemos puesto en práctica y también faltan otros llevar adelante. Los que faltan hay que generar el consenso suficiente para poder instrumentarlos».

«Hemos sancionado la Ley de Comunas y la estamos aplicando, a partir del 1 de enero se crean 53 comunas y faltan crear muchas más. Cuando termine mi mandato en 2023 todas las juntas de gobierno tendrán el estatus de comuna. Resulta injusto ver peregrinar a los presidentes de juntas de gobierno que hacen malabares para tener los servicios que sus pueblos necesitan. Hemos aprobado otras leyes por unanimidad, y hoy se están aplicando con mucho éxito, como la de Narcomenudeo, que nos ha dado resultados positivos. Quiero agradecer el hecho de que pudimos lograr un consenso legislativo pero también judicial para que el poder federal y la provincia puedan ponerse de acuerdo en la aplicación de esta norma que se lleva con mucha profesionalidad y trae tranquilidad, para que los chicos estén alejados de las drogas y se supriman los kioscos de venta de droga», indicó.

Cadenas de valor y puertos

Contó que «mis ejes de gestión para el futuro. Vamos a dotar de herramientas para que nuestras cadenas de valor, para que nuestros productores, industriales, operadores de turismo y servicios puedan tener los elementos necesarios para ganar en competitividad, sobre todo en lo que tiene que ver con la oferta exportable, que es allí donde ingresan divisas genuinamente para poder generar desarrollo y empleo».

«Un tema que comenzamos a trabajar fue la puesta en marcha del sistema portuario integral. Hoy tenemos habilitados los puertos de Concepción del Uruguay, Diamante, Ibicuy, y hemos podido lograr exportaciones. Tenemos el gran desafío de poder exportar a través de contenedores a más de 60 países en el mundo. Para esto es indispensable sostener políticas provinciales y nacionales», agregó.

Matriz energética y gas

Expresó que «el factor energético es importante. Vamos a avanzar hacia una nueva matriz energética que nos permita lograr las inversiones necesarias en sectores de la provincia que necesitan de potencia instalada para radicar industrias. Estamos a punto de firmar un contrato para lograr el financiamiento de la Obra del Norte Entrerriano. Logrará tener conexión en todo el arco que comprende las ciudades de La Paz, Federal, Feliciano y Federación. También este proyecto prevé unir los dos gasoductos troncales que tiene Entre Ríos. Permitirá en materia de gas tener parques industriales en localidades pujantes que hoy no tienen esa potencia».

«Con la energía eléctrica se generará la posibilidad de que muchas economías regionales que buscan su expansión, como la avícola y arrocera, tengan su expansión. Ir a una nueva matriz energética significa trabajar en conseguir el establecimiento de fuentes de energías alternativas. Estamos a punto de comenzar en Ubajay, por iniciativa de un proyecto privado, el biomasa. Trabajamos en programas que tienden al uso de la energía solar, sobre todo en granjas avícolas», comentó.

Dijo que «resulta clave para la provincia tener en la Comisión Técnica y Mixta de Salto Grande delegados que representen los intereses de la provincia. Hoy no sabemos por qué Salto Grande quintuplicó los costos operativos. Queremos delegados que controlen en qué se ocupan esos fondos y para que esos fondos sean aplicados en la provincia, pero principalmente para que tengamos un precio justo de energía en la provincia y tengamos las regalías que corresponden. Así podemos hacer un rebalanceo de la tarifa eléctrica que beneficie actividades y productivas de nuestra provincia».

Rutas y caminos rurales

Asimismo, indicó que «un desafío son las rutas y los caminos. Hemos presentado un proyecto para trabajar en todo lo que es la red terciaria, que son los caminos rurales. Queremos tener caminos que nos permitan rápidamente sacar productos que son perecederos, como la cadena láctea o avícola. Necesitamos una red vial que esté a la altura de lo que la provincia necesite. Necesitamos la ayuda del gobierno nacional para hacerlo y que el impuesto a los combustibles, donde hoy nos adeudan casi 500 millones de pesos, vuelva a la provincia en forma rápida para poder hacer las obras que necesitamos. Le voy a proponer al presidente para poder terminar la ruta 18, que es nacional y que quedó paralizada, dejando sin respuesta a muchas ciudades entrerrianas».

Planes de viviendas

Comentó que «seguiremos con nuestro plan provincial de viviendas, que nos dio mucho éxito. Tenemos el financiamiento asegurado. Tenemos la buena noticia de que habrá un Ministerio de Vivienda y Hábitat y eso nos da gran esperanza de que vuelvan los programas sociales de vivienda a nuestra provincia. Sostendremos nuestros propios programas porque generaron un círculo virtuoso y las cuotas se actualizan de acuerdo al salario del empleado público para que a nadie se le haga pesado y pueda cumplir con las mismas».

Turismo

Aseguró que «tenemos como desafío incrementar el turismo. Ha tenido un crecimiento exponencial, muy desarrollado en la costa del Uruguay y necesitamos hacerlo en la costa del Paraná. Vamos a trabajar fuertemente. Los entrerrianos tenemos que tener una visión integral de nuestra provincia, tenemos que dejar discusiones de que hay una costa u otra costa. Entre Ríos es un abrazo que tenemos que darnos de costa a costa para superar antinomias que no nos conducen a ningún lado. El turismo para esto será un vector clave porque hay distintos segmentos que han avanzado. Tenemos turismo rural, verde, nuestra cultura entrerriana».

Salud

Explicó que «en el sector de Salud pondremos en marcha el laboratorio de medicamentos en la provincia. Estamos trabajando en un proyecto que posibilitará abaratar costos y tener suministro de medicamentos. Asistimos al índice más bajo de mortalidad que tiene la provincia. Esto fue por haber trabajado con políticas de salud en territorio. Tenemos dos compromisos en Salud: uno es el Hospital Bicentenario de Gualeguaychú, que hemos retomado las obras, estamos pronto a inaugurar la última etapa y queremos culminar el año propio la otra parte. Todo se hace con fondos provinciales. Queremos habilitar el Hospital de la Baxada, que es una vergüenza que haya estado prácticamente sin habilitarse con los elementos de tecnología que están a punto de vencerse».

Desarrollo Social

Indicó que «en materia de Desarrollo Social la situación es complicada, lo vemos todos. Reforzaremos las políticas alimentarias, lo hicimos cuando se congelaron los valores de las partidas de alimentos que recibía la provincia. Antes un 75% lo cubría la nación y 25% la provincia, ahora la ecuación se invirtió. En la calidad alimentaria está la igualdad de oportunidades para los chicos que tienen acceso a una educación diferente a aquel que no tiene las condiciones nutricionales necesarias para cumplir el jardín de infantes y la escuela primaria. Hay que generar oportunidades. Vamos a darle un fuerte apoyo a nuestros programas para emprendedores, jóvenes, manos entrerrianas. Esto forma parte del desarrollo social y humano. Es visibilizar todos aquellos sectores que nuestro Papa Francisco siempre nos marca».

Empleo

El gobernador dijo que «trabajaremos para que el sector privado genere empleo. En el sector público cuando asumí hace cuatro años, manifesté que ningún trabajador del estado iba a ser variable de ajuste y cumplí: no despedí a ningún trabajador. Sé de la angustia que siente cada familia cuando se pierde el sostén de la fuente de trabajo. Sin embargo la planta de trabajadores en el estado entrerriano se redujo un 4%. Hay 2800 empleados menos que cuando asumí, puestos que no hemos cubierto porque necesitamos un estado ágil, eficiente y que pueda cumplir en tiempo y forma».

Educación

«En materia de educación para los tiempos que vienen he instruido a quienes estarán al frente del Consejo General de Educación las mismas normas que veníamos aplicando y que tienen que ver con alcanzar la calidad educativa de excelencia. Tiene que ver con generar posibilidades en la escuela pública para todos los entrerrianos. Es imperdonable que los chicos tengan que dejar la escuela secundaria. La mayor parte de los que ingresan no egresan al cabo del ciclo. Trabajaremos en la educación técnica y agrotécnica porque es la posibilidad de generar capacitación para empleos calificados, con orientación a salidas laborales», comentó.

Agroquímicos

Comentó que «tenemos una deuda pendiente: hay que sancionar una ley que supla al decreto que he firmado para el tratamiento de agroquímicos. En el hecho de no haber logrado firmar un consenso legislativo he firmado un decreto que permita transitoriamente llevar adelante las actividades con responsabilidad y penaremos severamente a quién no cumpla. No me gusta gobernar por decretos, se gobierna por leyes. Se necesita una ley que lo regule».

Reforma Política y Judicial

«Vamos a trabajar con nuestra sociedad, con asociaciones intermedias, todos los partidos políticos. Necesitamos de todos. Este mandato que comienza será mi último mandato, así lo establece la Constitución de la provincia y entiendo que es muy sabia. Los hombres tenemos ciclos. Estos ciclos empiezan y terminan. Hay en Entre Ríos hombres y mujeres que podrán hacer las cosas mucho mejor que yo dentro de cuatro años», remarcó.

Señaló que «Quiero pedirle a la honorable legislatura abordar temas que aún están pendientes. Una es la Reforma Política, tenemos que encontrar una ley que mejore la calidad institucional, que permita al ciudadano que pueda expresarse y su voluntad se vea reflejado perfectamente en el voto. Gana la democracia porque quien resulta electo va a tener más legitimidad. Enviaré un proyecto para que lo aborde la legislatura y le haga las modificaciones que crea necesarias».

«Hay que hacer una Reforma Judicial. La empezamos a trabajar y avanzamos sustancialmente. Se aprobó la Ley de Juicios por Jurados por unanimidad. Acerca al Poder Judicial al pueblo, a la gente, lo democratiza en sus decisiones. Tenemos que avanzar en materia judicial en normas que den previsibilidad y garantías a los ciudadanos entrerrianos. Trabajaremos en las reformas de distintos Códigos. Tiene que producirse un gran consenso. Debe ser un sistema judicial ágil. Todo tiene ciclos que empiezan y terminan, en el Poder Judicial debe haber un tope y un límite para que los jueces no permanezcan eternos en un cargo y tengan la posibilidad de recambio», manifestó.

Desafíos

«La tarea que tenemos por delante es muy grande, son muchos los desafíos. Lo haremos juntos, con mucha energía, agotando todos los consensos necesarios. Hay que ponernos de acuerdo y generar un gran consenso. No hay nada por sobre el interés de los entrerrianos. Pondré la máxima concentración, la máxima energía junto a un grupo de ministros que me acompañan en esta tarea», indicó. Elonce.com

