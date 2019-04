//Bordet instó a la unidad para “ofrecerle a los argentinos una alternativa”

Tras contunden triunfo en las PASO

“No tengo ninguna expectativa nacional, ni me interesa, pero tengo la obligación de aportar a este proceso para que Argentina sea un país viable”, dijo el gobernador.

El gobernador y candidato a la reelección por el Frente Justicialista Creer, Gustavo Bordet, y su compañera de fórmula, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, dialogaron con un programa de TV de la capital entrerriana tras el resultado de la víspera en la cual obtuvieron el 58 por ciento de los sufragios, con 25 puntos de diferencia sobre los candidatos de Cambiemos.

En ese marco, llamó a “redoblar el esfuerzo” y puso de relieve “la responsabilidad que conlleva” este “contundente” caudal de sufragios. Asimismo, destacó la relevancia de seguir con propuestas, de cara a las elecciones generales del 9 de junio.

Interrogado acerca de un posible Frente en el ámbito nacional, el mandatario expresó que hay una “tendencia creciente en la necesidad de tener unido no solo al Justicialismo, sino a muchos partidos políticos que tenemos un pensamiento similar”.

Enfatizó que “debemos proponerles a los argentinos una alternativa que ofrezca salir de esta situación, que genere esperanzas y políticas públicas que trasciendan las gestiones. No tengo ninguna expectativa nacional, ni me interesa, pero tengo la obligación de aportar a este proceso para que Argentina sea un país viable” . Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com