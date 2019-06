//Bordet impulsa la conformación de un frente opositor nacional

Basado en un programa de gobierno



Más allá de los nombres propios, como oposición que somos, necesitamos la construcción de un frente que contenga un programa claramente diferente al que está llevando hoy adelante el gobierno nacional», expresó.

«Más allá de los nombres propios, como oposición que somos, necesitamos la construcción de un frente que contenga un programa claramente diferente al que está llevando hoy adelante el gobierno nacional», expresó este lunes el recientemente reelecto gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. También pidió salir de la lógica binaria y alcanzar un gran consenso nacional.

El mandatario entrerriano, que viene de obtener el resultado más alto desde el retorno a democracia entrerriana con casi el 58 por ciento de los votos, destacó el diálogo que existe entre los gobernadores opositores para «encontrar una síntesis que nos permita, no solamente ir a una contienda electoral en agosto y en octubre, sino también tener bases sólidas para confrontar políticas públicas en el futuro con el gobierno nacional». «En este camino estaremos trabajando», adelantó.

Bordet, quien construyó en la provincia un frente político que integran en total 11 partidos, destacó que esta discusión «es muy importante porque me va a tocar gestionar cuatro años más en mi provincia en medio de la preocupación que significan para Argentina los tiempos futuros»; y confirmó que «hemos conversado con varios gobernadores sobre la composición de un arco opositor, que contraponga políticas a las que hoy tiene el gobierno, que no son las que queremos para el país y que han fracasado».

«En nuestro espacio político, dentro del justicialismo, se está dando un proceso que se está desarrollando con más velocidad en estos últimos días, porque cierran las listas dentro de dos semanas. Terminamos la agenda provincial y hoy estamos en una agenda nacional, porque impacta sobre lo provincial», afirmó.

«Pero más allá de los nombres propios, tenemos que construir una alternativa que sea competitiva, y que tenga una vocación de poder disputar el poder para poder transformar la Argentina en los años que vienen», dijo, y continuó: «en eso tenemos que poner lo mejor de cada uno de nosotros para lograr tener esa fortaleza. Esto es lo que hicimos en Entre Ríos y nos dio buen resultado. En otras provincias también ocurrió una situación similar».

Por otro lado, entendió Bordet que «hay que salir de la lógica binaria que tenemos los argentinos y que es algo que escuché en mi provincia en cada lugar donde fui. Es decir, de esta confrontación que hay de un lado y de otro, cuando la mayoría de la gente está pidiendo grandes consensos y unión nacional, que es lo que nos está haciendo falta para poder desarrollarnos como país y para poder tener políticas públicas que trasciendan gestiones de gobierno».

«Y no estoy mirando hacia el Norte, estoy viendo los países de la región: Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y Perú, que hoy tienen -más allá de los gobiernos que se sucedan-, una estabilidad en políticas públicas que hacen que sean países previsibles, y que tengan variables macro económicas que existen en todo el mundo, y no lo que nos está pasando, que no ocurre prácticamente en ningún país del mundo», argumentó.

Bordet, además, reafirmó que «hoy somos oposición al gobierno nacional». «Hemos mantenido una correcta relación institucional como corresponde, como debe ser en el sistema democrático, pero claramente entendemos que el país necesita otra variante que genere un proyecto, un proceso diferente del que se viene dando tanto a nivel político y social como económico», explicó.

«Venimos trabajando con varios gobernadores quién nos sintetiza más allá de los nombres propios que hoy están en la agenda electoral», puntualizó. Y sostuvo la importancia de «ser capaces de construir un programa de gobierno, porque los años que van a venir en Argentina son muy difíciles».

«Son años donde más allá de lograr el equilibrio fiscal -que es algo en lo que todos estamos comprometidos-, tenemos vencimientos de deuda, tanto en capital como intereses, que van a hacer que tengamos que trabajar con políticas públicas que nos permitan, por un lado, honrar los compromisos y, por otro lado, tener nuestra población con las necesidades básicas cubiertas», detalló el mandatario. El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com