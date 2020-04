//Bordet confirmó un aumento del 50 por ciento para los beneficiarios de la Ley 4035

El gobernador Gustavo Bordet tomó la decisión de aumentar en un 50 por ciento el monto

Dijo que estas personas “están en sector de riesgo y tienen que tener una cobertura mínima garantizada que les permita con dignidad poder hacer frente a esta situación».

El mandatario destacó las acciones que el gobierno provincial lleva adelante para contener la situación sanitaria originada por el Covid 19, pero también puso en valor las medidas tomadas para atender a los sectores que se vieron severamente afectados por la pandemia en el marco de la crisis económica.

Bordet encabezó este viernes una nueva conferencia de prensa virtual desde Casa de Gobierno mediante la cual diariamente se da cuenta de la situación epidemiológica de la provincia y de las acciones que realiza el gobierno frente a la pandemia por coronavirus.



En la ocasión el mandatario informó que se decidió incrementar el beneficio destinado a madres solteras, personas con invalidez y ancianidad, y remarcó: “Para las personas beneficiarias de la Ley 4035 hemos decidido aumentar el monto que perciben en un 50 por ciento porque tienen que tener una cobertura mínima garantizada que les permita con dignidad poder hacer frente a esta situación», comunicó.



También se refirió a los beneficios y prorrogas impositivas y a los incentivos como el caso de los créditos del Banco Nación generados para actividades que pierden o ven recortada su fuente de ingreso, como los casos de empresas de servicios y otras.



Aspecto sociosanitario



En el tema sanitario, Bordet confirmó la llegada de los primeros respiradores de Nación a la provincia y anunció que el hospital De la Baxada ya está equipado y en condiciones de ser habilitado.



«Hemos estado trabajando incesantemente durante toda la semana para poder cumplir con los protocolos que nos habíamos propuesto respecto de la pandemia. Hoy en Entre Ríos, como se ha informado, se cuenta con 16 casos de coronavirus y también se han descartado muchísimos casos, lo que es muy importante «, dijo Bordet en cuanto a la situación epidemiológica actual.



Recordó que ya ha sido habilitado en el laboratorio epidemiológico provincial para realizar los análisis de coronavirus de la provincia y dijo que ello brinda una mayor rapidez en cada uno de los estudios de los entrerrianos.



«Los equipos de salud están trabajando en todo el territorio de la provincia y lo están haciendo con mucha profesionalidad, tanto médicos, como epidemiólogos, enfermeros, enfermeras y agentes sanitarios», sostuvo el mandatario, al tiempo que indicó que «todavía no hay una circulación comunitaria del virus, es decir no hay casos autóctonos”.



En ese sentido, destacó que “estamos dentro de esta fase sin haber llegado todavía a la de mitigación, pero nos encontramos preparados para cualquier contingencia y hemos estado trabajando en varias medidas que permitan, llegada una situación más grave, poder atender a la totalidad de la población».



Hospital De la Baxada



Luego, Bordet indicó: «Ya estamos en condiciones de habilitar el hospital de la Baxada con 31 camas con sus 31 respiradores. También en una primera etapa con 60 camas para internación común y otras 60 más que se sumarán en una etapa siguiente». Informó que también han llegado los primeros respiradores de Nación a la provincia.



«Estamos trabajando en red y lo venimos realizando en una perfecta sincronización con el sector privado de salud, integrando la salud pública y privada en la provincia para tratar de optimizar en todos los casos las acciones que llevamos adelante», dijo Bordet y añadió: «La situación en la provincia la tenemos con un control estricto a diario y con un accionar con muchísimo compromiso que vale la pena destacar por parte de este equipo que viene trabajando desde que se constituyó el Comité de Emergencia Sanitaria (COES) antes de que se produzca el primer caso en la Argentina. Esto nos permitió tener muchísimo tiempo y tener previsto estos mecanismos para estar dando estas respuestas a la población».



Contención y atención



El gobernador se refirió a las preocupaciones que la población le está haciendo llegar y dijo que se trabaja en consecuencia, atendiendo distintas situaciones que se van presentando en diversos ámbitos, tanto de asistencia a los sectores más vulnerables como a los de la economía provincial.



En ese sentido indicó que uno de ellos tiene que ver con la actividad económica “que es algo que nos preocupa y mucho porque de esto depende el sustento de muchas familias y vemos cómo peligra el empleo en la actividad privada. Por eso hemos dispuesto medidas de estímulo y de beneficios impositivos para muchos contribuyentes a fin de que se pueda permitir el sostenimiento por un lado de la actividad y por otro del empleo».



«En el ámbito de lo privado también hemos trabajado para garantizar que determinadas actividades que no producen riesgos se puedan seguir llevando adelante. Por ejemplo la zafra de citrus que está comenzando en los departamentos Concordia y Federación, dando empleo a casi 20.000 personas. Se está desarrollando con normalidad y se están guardando todas las medidas preventivas y precautorias para que las personas puedan hacerlo con la mayor norma de seguridad para evitar contagios», detalló.



A ello sumó que lo que se realiza para la industria maderera que es muy importante en cuanto a aserraderos. Contó que en el día de ayer la actividad fue ampliada en el decreto de necesidad y urgencia que firmara el presidente Alberto Fernández, lo cual ha permitido que firmas como Egger, por ejemplo, pueda retomar su actividad y realizar exportaciones a Estados Unidos. “Eso lleva tranquilidad a las 500 personas que emplea que veían en riesgo de cobrar sus salarios», indicó y explicó de ese modo también se está haciendo en otros rubros “atendiendo puntualmente cada situación que se presenta para poder recuperar actividad y para poder garantizar empleo”.



Señaló que también se trabaja fuertemente para otros sectores que están más desprotegidos y que son vulnerables. En este sentido, indicó: “Para sectores hemos tomado decisiones importantes. Entre ellas, aumentar el monto destinado a cada ración de las partidas para los comedores escolares en un 35 por ciento a partir de este mes. Hoy se está dando de comer a más de 18.000 niños, niñas y adolescentes”.



Luego reiteró: “También para el sector muy vulnerable de la población, que son las personas beneficiarias de la ley 4035, hemos decidido aumentar en un 50 por ciento al monto que percibe cada una porque están en factor de riesgo y tienen que tener una cobertura mínima garantizada que les permita con dignidad poder hacer frente a esta situación».



Luego resumió: “Si bien tenemos muchas preocupaciones porque desde lo público la recaudación ha caído de manera fenomenal, que ha superado todas las previsiones que teníamos y tenemos graves dificultades para afrontar nuestros compromisos, estamos priorizando la salud, estamos priorizando la atención social de la población y estamos priorizando garantizar el empleo de la provincia de Entre Ríos”.



Explicó que desde la provincia se está trabajando “denodadamente” en varios frentes para mantener el funcionamiento pero aclaró que el más importante es el de salud para evitar el contagio y la propagación y la circulación masiva del virus.



Por otro lado, el mandatario, indicó que se está trabajando para sostener actividad y para poder garantizar que los sistemas de recaudación pública provincial y municipal no se caigan de manera que no podamos cumplir con las obligaciones mínimas.



Por último, señaló que se trata “de una situación de emergencia y la estamos afrontando con todo el compromiso que la situación requiere y para esto agradezco a toda la población haber cumplido mayoritariamente con las normas impuestas de auto aislamiento obligatorio que es lo que nos está dando los resultados para poder controlar la presente pandemia”.

