//Bono de $10.000: Quiénes pueden chequear este domingo si el trámite fue aprobado

Ingreso Familiar de Emergencia

Este domingo pueden verificar si el trámite del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue aprobado para los inscriptos con DNI terminados en 2 y 3 que posean CBU.

La ANSES informó que este domingo se podrá ingresar a la página web del organismo para verificar si el trámite del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ha sido aprobado. Lo podrán hacer aquellos con DNI terminados en 2 y 3, de esta manera, podrán ingresar su Clave Bancaria Uniforme (CBU) si su trámite fue aprobado.

En el caso de aquellas personas que prefieran cobrar por otros medios de pago, ANSES informa que podrán elegirlos a partir del jueves 16 entrando también en la página Web.

Cabe aclarar que quienes no puedan llegar a inscribirse con CBU en la primera fase de inscripciones del 11 al 15 de abril, podrán hacerlo igualmente en la fase de inscripción para los beneficiarios no bancarizados.

Por otra parte, y terminado el pago del IFE a los solicitantes ya aprobados, la ANSES abrirá una instancia para volver a considerar aquellos casos que no fueron aprobados por haberse producido cambios no informados al organismo en la situación laboral o familiar de esas personas o, también, por falta de datos. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com