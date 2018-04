//Boca: Tevez quedó descartado para el clásico contra Independiente

El Apache no pudo entrenarse con normalidad por la molestia que acarrea en su rodilla derecha y, si bien no es nada grave, mañana no estará ante Independiente. Ingresará el juvenil Almendra.

A las bajas recientes de Paolo Goltz y Edwin Cardona hoy se le sumó la de Carlos Tevez, quien no estará en el clásico ante Independiente por una lesión en su rodilla derecha.

El Apache, que venía de dejar atrás un desgarro, sufrió un golpe ante Palmeiras que le generó inflamación en la cara externa y, si bien los estudios confirmaron que no hay lesión, es preciso que haga reposo y no juegue el clásico ante el Rojo.

La novedad inesperada pasa por su reemplazante. Será el juvenil Agustín Almendra, volante creativo de 18 años que debutará en la Primera División.

Así, el equipo que buscará volver al triunfo en la Superliga será: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas; Nahitán Nández, Almendra, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Cristian Pavón y Gustavo Bou.

