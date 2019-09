//ATER lanza un nuevo Programa de Regularidad Fiscal para evitar la vía judicial

Estará vigente desde el 23 de septiembre

El programa apunta a contener situaciones de empresas y contribuyentes para que mantengan su regularidad fiscal y se evite la vía judicial. Se podrá realizar en forma electrónica a través de la página web del organismo, con clave fiscal.

Luego de finalizado el Régimen de Normalización Fiscal en junio, en el que miles de contribuyentes regularizaron su situación ante el fisco provincial por unos dos mil millones de pesos, la Administradora Tributaria de Entre Ríos comunicó que lanza un nuevo programa atento a la coyuntura económica actual.

El Programa está motivado en los efectos de las políticas macroeconómicas vigentes sobre el entramado productivo y comercial de la provincia, la necesidad del gobierno de sostener la atención de los programas prioritarios en materia sanitaria y social, buscando compensar el impacto negativo de las medidas del gobierno nacional sobre la coparticipación a la provincia y los municipios, según se informó desde la ATER.

El esquema representa una medida de excepción, con vigencia hasta el 31 de diciembre, en tanto se espera un cambio de rumbo y condiciones del modelo económico nacional, buscando sostener y contener la situación de regularidad fiscal de empresas con problemas económicos y financieros.

Sobre el Programa de Regularidad Fiscal

-Para deudas vencidas al 31 de agosto, debiendo tener pagas las obligaciones que venzan con posterioridad para poder acceder al Programa.

-Prevé hasta 36 cuotas.

-El porcentaje de anticipo es de 5 a 10% según la cantidad de cuotas. El % de anticipo se duplica si ya se encuentra en estado judicial.

-No implica quita de accesorios devengados.

-Hay 3 categorías de contribuyentes según su nivel de deuda: A personas humanas hasta 100 mil pesos de deuda actualizada, B: los que no entran en A, hasta 1 millón de pesos de deuda actualizada, C: con deuda actualizada de más de 1 millón de pesos. La categoría define algunos requisitos, el valor de la cuota mínima, y el canal para tramitarlo (vía web para B y C).

-Las tasas de interés, por debajo de las de mercado, van del 1,5 al 2,5%, según el plazo elegido.

Según se indicó, no se suspenden las acciones de cobranza del organismo en tanto no se ingrese al Programa. Fuente El Once

