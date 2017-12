//Atacante del bisturí oriunda de Nogoyá cerró su perfil de Facebook tras difusión de publicaciones

Fue tras la difusión de sus publicaciones por parte de una de las víctimas, quien advirtió que la agresora le había enviado solicitud de amistad a través de la red social. “Estamos atemorizados”, confesó la victima.

Cerró su perfil de Facebook la joven que atacó con un bisturí en un boliche de Paraná el pasado 20 de mayo en horas de la madrugada.

La novedad se produjo tras la difusión de sus publicaciones por parte de una de las víctimas, quien advirtió que la agresora le había enviado solicitud de amistad a través de la red social, bajo un nuevo perfil denominado “Mariposa roja”.

“Estamos atemorizados”, confesó Carina, una de las víctimas en comunicación con El Despertadorel programa que se emite por Elonce TV.

De acuerdo a los datos con los que cuenta la mujer, la atacante sería inimputable porque sus problemas mentales y estaría con tratamiento ambulatorio. “Sabemos que está libre y al parecer no ha cambiado mucho su forma de pensar ni de actuar”, comentó al respecto.

“Pensamos que en cualquier momento puede venir a cortarnos o hacer cualquier cosa, porque tiene esas ideas, de salir a matar a todo el mundo”, advirtió Carina, quien indicó que entre las otras víctimas “nos avisamos entre nosotros” en “el ambiente del rock, donde parece que le encanta moverse”.

La mujer agregó que aún sufre las consecuencias del ataque. “En el brazo cerca de la muñeca me hicieron ocho puntos y me quedó una cicatriz espantosa, no puedo escribir bien… y psicológicos también, porque al principio cuando iba a algún lugar, miraba para todos lados”.

“¿Quién nos protege a nosotros?”, cerró la víctima.

La atacante del bisturí es una joven de 24 años oriunda de Nogoyá y estudiante de Evisceración. El pasado 20 de mayo asistió al boliche Puerto Aruba en Paraná con un bisturí y otros elementos cortantes, y cuando iniciaba un tema musical, ella comenzaba a saltar con el bisturí en la mano, así fue como hirió a quienes estaban a su alrededor.

Fuente: Elonce.com