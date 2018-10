//Así se vivió la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de la Juventud

El Obelisco y la Avenida 9 de Julio, en Buenos Aires, fueron el epicentro de la gran apertura que contó con shows musicales y el desfile de las 206 delegaciones.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 tuvieron su puntapié inicial este sábado, con la ceremonia de apertura que tiene su epicentro en el Obelisco. Miles de personas concurrieron al evento que abrió la cita multideportiva más grande de la historia argentina.

Fue la primera ceremonia de apertura abierta al público, gratuita y fuera de un estadio en la historia del Olimpismo. La misma se desarrolló a lo largo de la Avenida 9 de Julio, entre Av. Corrientes y Av. De Mayo.

La noche comenzó con el discurso del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. “Es una una gran alegría para nosotros ser sus anfitriones y recibirlos. En toda la Ciudad y en nuestra gente ya se respira el espíritu olímpico. Sus valores nos inspiran a todos los porteños, a los argentinos y al mundo entero”, dijo el mandatario.

Rodríguez Larreta destacó además, las obras que se hicieron en el ámbito porteño con motivo de la gran cita multideportiva y cultural. “Los Juegos juegos duran 12 días y tan importante como ellos es lo que queda para la Ciudad. La Villa Olímpica, la infraestructura deportiva, los parques y las obras son el legado que nos queda para siempre”, aseguró.

Luego fue el turno de la cuenta regresiva, con los números proyectados en el Obelisco y un final con fuegos artificiales.

El conductor Matías Martín estuvo a cargo de la presentación de la gran fiesta, que continuó con el desfile de las 206 delegaciones participantes, que hicieron su paso juntas y a pura sonrisa.

Tras el espectacular show de tango de la bailarina Mora Godoy, fue el momento del discurso del titular del Comité Olímpico Argentino (COA), Gerardo Werthein.

“Estos son los primeros Juegos con igualdad de género y con muchas más competiciones mixtas, un objetivo buscando por años que nos enorgullece enormemente. El COI está evolucionando, se acerca a un deporte más urbano, saliendo de los estadio y acercándose a la gente”, resaltó Werthein.

En esa línea, deseó “que estos Juegos unan a los argentinos y nos permitan aspirar a la construcción de un país mejor”.

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach, tomó la palabra. Agradeció “la hospitalidad argentina” y felicitó a los deportistas que competirán en los Juegos.

En tanto que, posteriormente, los artistas Candela Molfese y Fernando Dente cantaron la canción oficial de los Juegos, titulada “Vamos juntos”.

Finalmente, la judoca Paula Pareto y el regatista Santiago Lange -ambos ganadores de medallas de Oro en los últimos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016- trasladaron la antorcha olímpica en el último tramo y encendieron el pebetero, dando inicio de manera oficial a la cita de Buenos Aires.

