//Ashton Kutcher, un astuto magnate tech que sigue sin encontrar su lugar en el cine

El actor de 42 años ha ganado millones con inversiones en firmas como Uber y Airbnb. Fue el mejor pago de la TV y demostró que es brillante en los negocios, pero sigue sin destacarse en películas. Lleva 5 años sin filmar una

Ashton Kutcher saltó a la fama con la comedia That ’70s Show. Es posible que muy pocos sepan que en la actualidad es un hombre de negocios y bastante importante. El antiguo galán adolescente y actual esposo de Mila Kunis se ha posicionado hábilmente en Silicon Valley y hoy es todo un inversor tecnológico con gran éxito y con millones de dólares en su cuenta bancaria.Pero este suceso no lo consiguió llevar al cine: no ha estrenado una película desde 2014 y de su serie The Ranch en Netflix muy pocos hablan.

En los últimos años, el “chico lindo de Hollywood” demostró que su olfato para los negocios es más que destacado. En 2011, creó un fondo de riesgo, A-Grade Investments, con Ron Burkle y Guy Oseary, ex representante de Madonna y U2. A-Grade ha invertido en varias startups tecnológicas, como Spotify, Airbnb, Fab, Dwolla, Uber, Pinterest y Shazam.

Ashton Kutcher y Guy Oseary, el antiguo agente de Madonna, forjaron un vínculo con el multimillonario Ron Burkle y formaron A-Grade Investments. Convirtieron USD 30 millones en USD 250 millones con el apoyo astuto de los niños mimados de Silicon Valley

Kutcher, uno de los actores de televisión mejor pagados del mundo, obviamente puede permitirse el lujo más esencial de las celebridades de Los Ángeles: un automóvil y un conductor. Pero él prefiere Uber. Hace cinco años, él y Oseary invirtieron USD 500.000 en la aplicación de transporte de pasajeros. Esa participación ahora vale 100 veces más de lo que pagaron.

En 2018, junto a Oseary, invirtieron en la plataforma Ripple. Para promocionar el sistema hicieron una inversión de USD 4 millones en monedas de Ripple (XRP) a Wildlife Fund, la fundación de la comediante Ellen DeGeneres. XRP es una moneda digital que se lanzó en 2012 y que es utilizada para realizar transacciones en el mundo. Es una de las criptomonedas más valiosas del mercado, detrás de Bitcoin.

