//Asaltaron y desvalijaron otro colectivo con entrerrianos que iban a La Salada

Hay al menos tres heridos. Las víctimas son de Paraná, Diamante, Crespo, Nogoyá y Victoria e iban a un tour de compras. Los asaltantes estaban armados y les sacaron absolutamente todo. Una señora mayor sufrió un culatazo en la cabeza

Un colectivo de la empresa Santa Lucía con más de 40 entrerrianos a bordo que iban a un tour de compras en La Salada, fue asaltado por unas ocho personas que atravesaron tres camionetas en la ruta de ingreso al destino la mañana de este miércoles, según informaron los organizadores del viaje.

Los asaltantes, siete varones y una mujer, subieron al micro y a punta de pistola y con violencia, les sacaron absolutamente todo: dinero, joyas, celulares, entre otros pertenencias.

Las víctimas, oriundas de Paraná, Diamante, Crespo, Nogoyá y Victoria, son, en su mayoría, comerciantes que viajaban para renovar stock de prendas de vestir y otros artículos para revender en sus ciudades.

Si bien todos los ocupantes del colectivo se encuentran fuera de peligro, al menos tres de ellos resultaron heridos: un hombre, una joven que sufrió un corte y una mujer mayor a la que golpearon en la cabeza con un arma de fuego.

“Yo soy una de las coordinadoras pero no viajé, fue mi marido; queremos llevar tranquilidad a las familias, están todos bien. No pude escuchar si hubo o no disparos en la cabina pero sí que tres están heridos y que a un pasajero le gatillaron en la cabeza pero no salió el disparo“, contó la mujer.

Los damnificados se encuentran en la comisaría de la jurisdicción radicando la denuncia y varios fueron atendidos en el hospital del lugar.

Es el segundo hecho similar que ocurre en poco más de un mes: el 6 de febrero también asaltaron un tour de compras de entrerrianos que viajaban a La Salada y barrio Las Flores. En aquella oportunidad también les robaron todo a 25 pasajeros.

