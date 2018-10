//Arregui, de oro: “Me pone muy contento que se hayan emocionado por mí”

Villaguay aplaudió de pie al campeón

Brian Arregui fue recibido por una multitud en su ciudad, Villaguay, a quien le ofrendó su medalla de oro. Lo vitorearon y extendieron una pancarta gigante, con la leyenda “Bienvenido Campeón”.

Previamente lo esperaban en Villa Domínguez, localidad a donde ingresó, porque allí lo esperaba mucha gente que lo ovacionó.

Una interminable caravana recorrió las calles de Villaguay acompañada por bombos y cánticos, motos, autos y un camión, con Brian saludando a su paso y recibiendo el aplauso de los habitantes de la ciudad, indica AP Noticias.

Una pancarta gigante, sostenida por decenas de personas, con la leyenda Bienvenido Campeón fue desplegada en el acceso sur y en la plaza 25 de Mayo también se vistió de público deseoso de recibir al Gran Campeón que llegaba a mostrar su medalla.

Brian, el chico “de oro”

“Me pone muy contento que se hayan emocionado por mí, por haberme visto ganar y esta medalla la dedico a todos ustedes, a mi entrenador `Chanchito` Pérez y Silvestre Guichard que me llevaron a donde estoy hoy, a mi familia que me apoya, a mi madre que no veo desde hace un mes y medio”, dijo Brian Arregui.

En tanto, aseveró: “Me tocó madurar desde muy chico, desde enero que vengo solo una vez por mes a Villaguay, haciendo el sacrificio de dejar a mi hija acá y todo lo que hice valió la pena por eso les agradezco y estoy muy contento por todo el recibimiento que tuve”, manifestó el Campeón.

Finalmente además de vitorear con “¡Dale Campeón, dale campeón!”, se hicieron entrega de presentes por la comisión de box, Claudio Borjas, por Salud Pública Raúl De Bernardi, José Gómez por la Secretaría de Deportes provincial y la Intendente Claudia Monjo en nombre de la comunidad de Villaguay.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com