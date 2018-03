//Arranca la Liga Regional de Basquet en Nogoyá

El domingo 18 de marzo comenzará la Temporada 2018 de la Liga Regional de Básquet, en la cual Nogoyá estará representada por el equipo denominado “BASKET NOGOYÁ”.

Esta primera fecha se realizará en el Polideportivo Municipal “Cabo 1º Julio Cesar Monzón” a partir de la hora 9:30, donde el equipo de Nogoyá disputará su partido inaugural frente a Valle María, desde la hora 14.

Horarios:

09:30hs Tala-Colón vs Macia-Tala

11:00hs Larroque vs Brylody (Villaguay)

12:30hs Almafuerte (CDU) vs Urdinarrain

14:00hs Nogoyá vs Valle María

15:30hs Sarmiento vs El Lucero (Villaguay)

