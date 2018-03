//Arranca la fecha 18 de la Superliga: Días, horarios de todos los partidos y TV

Se abre una nueva fecha del torneo de Primera con tres partidos: Belgrano-Patronato; Arsenal-Lanús y Colón-Huracán. River jugará el domingo ante Chacarita y Boca lo hará el lunes ante Argentinos; repasá la programación.

FECHA 18 SUPERLIGA

VIERNES 2

19.00 Arsenal vs. Lanús (Pedro Argañaraz)

19.00 Belgrano vs. Patronato (Néstor Pitana)

21.15 Colón vs. Huracán (Facundo Tello)

SÁBADO 3

17.00 Tigre vs. Talleres (Mauro Vigliano)

17.00 San Lorenzo vs. Unión (Fernando Rapallini)

19.15 Rosario Central vs. Godoy Cruz (Fernando Echenique)

21.30 Temperley vs. Gimnasia (Juan Pablo Pompei)

DOMINGO 4

17.00 Atlético Tucumán vs. Defensa y Justicia (Silvio Trucco)

17.00 Banfield vs. Newell´s (Ariel Penel)

19.15 River vs. Chacarita (Hernán Mastrángelo)

21.30 Racing vs. Vélez (Patricio Loustau)

LUNES 5

19.00 San Martín (SJ) vs. Independiente (Germán Delfino)

19.00 Estudiantes vs. Olimpo (Fernando Espinoza)

21.15 Argentinos vs. Boca (Andrés Merlos)

Los partidos “liberados”

Viernes 19 hs.: Belgrano – Patronato (TNT)

Sábado 17 hs.: Tigre – Talleres (TNT)

Domingo 17 hs.: Atlético Tucumán – Defensa y Justicia (Fox Sports 2)

Lunes 19 hs.: Estudiantes – Olimpo (Fox Sports 2).

