//Arnaldo André dio detalles de su pelea con Nicolás Cabré

El actor dio detalles del episodio que desencadenó el conflicto con el galán y cómo afectó su amistad con Eugenia Tobal. “Es insoportable. No volvería a trabajar con él”, había dicho en su momento.

Arnaldo André sorprendió a todos en 2011 cuando abandonó sorpresivamente el elenco de la tira Los Únicos. Y más impacto causó cuando, años después, reveló que el motivo fue su mala relación con Nicolás Cabré, uno de los protagonistas de la ficción. “Es insoportable. No volvería a trabajar con él”, sentenció.

Invitado a Intrusos, Arnaldo recordó esa vieja disputa pero reflexionó: “Eso de que no volvería a trabajar lo dije en su momento y en caliente uno dice cosas que no debería decir. Hoy volvería a trabajar porque es un muy buen actor, aquello es cosa del pasado”.

Sin embargo, cuando Jorge Rial le preguntó qué pasó para que tomara la decisión de irse, Arnaldo contó por primera vez el episodio concreto que quebró la relación laboral con Nicolás.

“Nunca conté la anécdota, estábamos en los ensayos de la obra de teatro de Los Únicos. Había una página entera del guión en la que mi personaje no decía nada y le propuse al director Marcos Carnevale salir de escena. Me dice que lo hable con Cristian, el apuntador, a quien le pedí si la única frase que yo decía en ese momento la podía decir otro actor”, relató André.

¿Y qué pasó? “Se ve que Cristian se olvidó. Al día siguiente, viene la escena y yo me fui. Había que decir esa frase, me buscan y no me encuentran. Expliqué por qué no iba a estar en la escena y ahí fue cuando él me preguntó si yo creía que iba a poder decidir todo lo que quisiera. Mal, mal, mal, delante de todos. Se fue a la calle. Obviamente, yo no me quedé callado”.

“Fue eso. Me molestó muchísimo, me pareció una falta de respeto. No tenía razón pero aunque la tuviese, me lo tendría que haber dicho en otro momento por respeto hacia mí”, agregó. Y cuando Rial le preguntó si Cabré se lo dijo en mal tono, Arnaldo no dudó: “Mal. Me sorprendió esa reacción”.

Luego de asegurar que nunca más se saludaron con Cabré, André contó el rol que tuvo en el conflicto Eugenia Tobal, quien era su amiga y en ese momento estaba en pareja con Nicolás: “Sí puedo agregar algo más. Yo era muy, muy amigo de Eugenia, muy amigo. Ellos se casaron y a partir de eso, Eugenia ya no era la misma, sus abrazos no eran iguales y lo mismo cuando hablábamos en el teatro. Sentí que me habían sacado a mi amiga también, creo que eso fue lo que más me dolió”.

Sin embargo, contó que tras la escandalosa separación de Cabré y Tobal retomó la amistad con la actriz: “Después me fui a Paraguay, vi en las revistas todo lo que había pasado entre ellos y ni bien llegué la llamé, ella me explicó todo y yo le expliqué lo mío. Ya está. La recuperé”.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com