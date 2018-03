//Argentina sufrió una dura derrota frente a España en Madrid

La Furia Roja aplastó a la Albiceleste por 6 a 1 en el segundo amistoso de la gira por Europa que disputó el elenco que conduce Jorge Sampaoli. Romero salió lesionado y en su reemplazo ingresó el entrerriano Wilfredo Caballero.

La Selección argentina recibió un cachetazo de fútbol y pese a no tener al lesionado Lionel Messi, fue humillada por España 6 a 1, en un partido amistoso disputado en el estadio “Wanda Metropolitano” de Madrid, a tan solo dos meses y medio del Mundial de Rusia 2018.

El único gol argentino fue marcado por Nicolás Otamendi, de cabeza, a los 38 minutos del primer tiempo.

La “marea roja” española se había puesto en ventaja por intermedio de Diego Costa, a los 12, e Isco, a los 26, en la primera mitad.

En el complemento, España se floreó y venció el arco argentino con goles de Isco, a los 7 y 29, Thiago Alcántara, a los 10, y Thiago Aspas, a los 28.

El equipo albiceleste no contó en el once inicial con Lionel Messi, Sergio Agüero y Angel Di María, todos lesionados, al igual que Manuel Lanzini.

En tanto, el arquero Sergio Romero debió ser reemplazado a los 21 del primer tiempo por un golpe y en su lugar ingresó Wilfredo Caballero.

La presión española, en solo 10 metros de distancia, fue llevando a Argentina de tres cuartos de cancha en posición de ataque a su zona defensiva.

Sin embargo, el equipo de Sampaoli no se desesperó y salió con pelota al pie, rotando y circulando, hasta que Lo Celso aceleró, combinó con Mascherano, quien alargó a Tagliafico, éste a Meza y el centro del jugador de Independiente lo capturó Higuaín, pero el balón se fue apenas desviado.

Tanto uno como otro equipo realizaron una presión “alta”, lejos de sus arcos, para encontrar un descuido y tratar de vulnerar la defensa contraria, pero sumado a una calidad técnica de gran nivel en ambos lados.

Sobre los 12 Asencio le tocó el balón a Mascherano, y tras un toque de Iniesta el hombre del Real Madrid habilitó a Diego Costa -con caño incluido a Otamendi- el atacante definió ante la salida de Romero.

España siempre trató de cuidar el balón entre líneas, pero también -más allá de la ventaja- respetó a lo que podía ofrecer Argentina, algo que se vislumbró cuando a los 24 Meza combinó con Lo Celso en una muy buena pared y cuando el hombre de Independiente intentó definir, Ramos mandó al córner.

Otra rápida recuperación de España en la zona media, terminó en el segundo gol local, cuando Asensio desbordó por derecha y el centro al corazón del área la capturó Isco, para derrotar a Caballero.

Argentina trató de salir del fondo, pero el mediocampo se mostró lento con Biglia, Mascherano y Banega, sin sorpresa y sin cambio de ritmo, más allá de las buenas intenciones de Lo Celso.

Un córner desde la derecha de Banega encontró la cabeza de Otamendi, frente a un mal marcaje de España, para marcar el descuento.

España lo definió en dos minutos

La superioridad del equipo de Julen Lopetegui se hizo más que evidente en los primeros 10 minutos del complemento, donde la rapidez de sus delanteros y la mala marca de la defensa argentina hicieron el resto.

Iniesta colocó un balón a espaldas de Tagliafico, Thiago Aspas eludió a Caballero pero se quedó sin ángulo, y tocó para atrás, donde Isco la agarró de frente y venció al arquero argentino.

El 3-1 fue casi lapidario para que Argentina pudiera reaccionar de manera decorosa, y a los 10 Isco avanzó por la derecha, cedió al medio para Saúl, pero tras un rebote le quedó a Thiago Alcántara que de derecha derrotó a Caballero.

A los 10 minutos Argentina estaba 4 a 1 frente a una España sin fisuras y teniendo más que claro lo que es y para que estará en la Copa del Mundo.

Sampaoli movió el banco de suplentes y cambió todas sus líneas con los ingresos de Gabriel Mercado, Pablo Pérez, Lautaro Martínez y Cristian Pavón, pero los errores fueron mortales para una Argentina sin rumbo.

Un saque-pase de De Gea dejó insólitamente a Thiago Aspas solo para definir ante Caballero y el 5-1, y luego una mala salida en defensa dejó a los hombres españoles en ataque en pocos segundos, para que Isco marque el 6-1 y todo dicho.

Síntesis:

España 6 – Argentina 1.

Estadio: Wanda Metropolitano.

Arbitro: Antonhy Taylor (Inglaterra).

España: David De Gea – Carvajal, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba – Koke, Thiago Alcantara, Iniesta, Isco, Marco Asensio – Diego Costa. DT: Julen Lopetegui.

Argentina: Sergio Romero – Fabricio Bustos, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico – Javier Mascherano, Lucas Biglia – Giovanni Lo Celso, Ever Banega, Maximiliano Meza – Gonzalo Higuaín. DT: Jorge Sampaoli.

Goles en el primer tiempo: 12m Diego Costa. (E), 26m Isco (E), 38m Otamendi (A).

Goles en el segundo tiempo: 7m Isco (E), 10m Thiago Alcantara (E), 28m Thiago Aspas (E), 29m Isco (E).

Cambio en el primer tiempo: 21m Caballero por Romero (A).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Thiago Aspas por Diego Costa (E), 10m Saúl Níguez por Iniesta (E), Pavón por Mascherano (A), 13m Lautaro Martínez por Higuaín (A), 16m Pablo Pérez por Benagas (A) y Mercado por Bustos (A), 25m Azpiricueta por Piqué (E), 30m Lucas Vázquez por Isco (E), 33m Marcos Alonso por Jordi Alba (E), 32m Dani Parejo por Thiago Alcántara (E), 33m Marcos Acuña por Lo Celso (A).

