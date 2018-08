//Argentina-Rusia: la arenga del preparador físico de la selección Sub 20 antes de ganar la final del torneo de L’Alcúdia

a selección argentina Sub 20 ganó el torneo de L’Alcúdia al vencer por 2-1 a Rusia en la final, un motivo de celebración para los chicos dirigidos por Lionel Scaloni y Pablo Aimar. Antes del partido decisivo, Luis Martín, el preparador físico de los equipos nacionales de sub 15 y sub 17 que fue sumado al plantel en la emergencia, les ofreció una arenga que cautivó no sólo a los futbolistas, sino también a Claudio Tapia, el presidente de la AFA, que la hizo pública a través de su cuenta de Twitter.

Marín les habló de “la entrega, el sacrificio, la voluntad de crecer y mejorar que estuvieron a la orden del día”; hizo foco en “jugadores que se rompen el alma por esta camiseta” y los invitó a disfrutar: “Van a escuchar el himno en una final con la celeste y blanca puesta, ¡carajo!”.

La arenga, elogiada por Claudio Tapia

#Sub20 Facundo Colidio fue premiado como el mejor jugador del torneo, Lionel Scaloni como el entrenador más destacado y Jerónimo Pourtau como el mejor arquero de la competencia. pic.twitter.com/xzV3vk6Tmw — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 8 de agosto de 2018

