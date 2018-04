//Argentina goleó 6-3 a Ecuador en la Copa América Femenina y la nogoyaense Sole Jaimes anotó un gol

Argentina goleó 6-3 a Ecuador, este lunes en la ciudad de Coquimbo por el grupo B de la Copa América Femenina 2018, que se juega en Chile. Las chicas de la vinotinto obtuvieron la mayor goleada de una selección venezolana categoría mayores gracias a los goles de la terrible delantera Deyna Castellano quien abrió la cuenta a los 23 minutos tras recibir en el área boliviana prácticamente sola para definir sin ninguna oposición. Castellanos repitió a los 49, 56 y 90+4, este último de penal, con el que cerró su póker en el juego disputado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo (norte) . Aportaron a la goleada vinotinto Ysaura Viso con una tripleta a los 63, 65 y 89 minutos y Oriana Altuve (70) . En Bolivia fue expulsada Ericka Morales a los 77 minutos. A segunda hora, Argentina comenzó de forma contundente con los tantos de Estefanía Banini (2) , Mariana Larroquette (7) y Linda Bravo (10) . Ecuador despertó recién a los 20 minutos con el gol de Erika Vásquez y de Ingrid Rodríguez (38) poniéndole incertidumbre al juego.

Pero Argentina respondió inmediatamente a los 41 con Soledad Jaimes y nuevamente Banini (45) mediante penal que no existió pero que cobró la árbitro colombiana María Victoria Daza que además expulsó a la ecuatoriana Rodríguez. En la segunda etapa, Ecuador se acercó con el gol de Suany Fajardo (77) pero Argentina cerró el marcador con el sexto a cargo de Florencia Bonsegundo (85) . Ecuador cerró su pésima jordana con la expulsión de Justine Cuadra (86). Venezuela y Argentina sumaron seis unidades al igual que Brasil -que no jugó esta jornada- mientras que Bolivia y Ecuador no tiene unidades. El grupo B continuará en Coquimbo el miércoles con los partidos Ecuador versus Bolivia y Brasil con Venezuela. Libre quedará Argentina.



La Copa América Femenina continuará el martes con los partidos del grupo A entre Colombia y Perú, Chile y Uruguay. Esta competencia clasifica a las dos selecciones finalistas al Mundial de Francia-2019 y otorga un boleto para el repechaje. Las finalistas serán premiadas con la clasificación al fútbol olímpico de Tokio 2020, mientras que los cuatro equipos que disputen la fase final clasificarán a los Juegos Panamericanos de Lima-2019.

Fuente: El Comercio

