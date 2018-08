//Aretha Franklin dejó u$s 80 millones de herencia, pero sin testamento

La cantante, que murió hace pocos días, dejó 80 millones de dólares a sus herederos pero sin especificar cómo se repartirán. Aretha obtuvo 18 Premios Grammy y vendió más de 75 millones de discos a lo largo de su carrera.

Se apagó su voz, el 16 de agosto, debido a un cáncer de páncreas que la mantuvo enferma durante la última etapa de su vida. Aretha Franklin murió a los 76 años y además del fabuloso legado artístico, la Reina del Soul dejó una herencia importante: 80 millones de dólares.Sin embargo, la cantante no dejó testamento para especificar cómo repartir su fortuna, según cuenta el sitio de espectáculos TMZ.Según las leyes del estado de Michigan, el dinero de Franklin deberá repartirse en partes iguales entre sus cuatro hijos. Y al parecer, no hay problemas entre sus herederos en cuanto a los términos en que recibirían la herencia de su madre.

Si bien uno de sus hijos, Clarence (63), tiene graves problemas de salud por lo que necesitaría asistencia médica y financiera para el resto de su vida. Y según TMZ, en principio, Clarence se quedaría con gran parte del patrimonio de su madre y repartiría el resto entre sus hermanos (Edward, Teddy y Kecalf).

Con el tema Respect, Aretha se convirtió en la diva de Memphis que mezclaba el gospel en los sesenta con la música secular y la canción, en un himno feminista. Después llegaron otras canciones que terminaron de consagrarla como una estrella indiscutible y una de las cien mejores voces de todos los tiempos. Esos temas fueron (You make me Feel Like a) Natural Woman y I Say a Little Prayer, entre otros.

Con 18 Premios Grammy y más de 75 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, Aretha se convirtió en leyenda.