//Analizan nuevo caso sospechoso de coronavirus en Entre Ríos

Presenta la sintomatología de esta enfermedad, por lo que fue aislado en el hospital de Concepción del Uruguay. No viajó al exterior, por lo que se investiga con qué personas pudo frecuentar .También activaron el protocolo en Gualeguay.

Un caso de posible coronavirus se está estudiando desde este martes por la noche en el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay.

Se trata de un joven de unos 25 años de edad, quien presenta la sintomatología de esta enfermedad, razón por la cual se adoptaron todos los recaudos del caso y se puso en marcha el protocolo para aislarlo y proceder a tomarle muestras con los hisopados, que serán enviadas para estudios de manera urgente.

Se desconoce cómo pudo recibir el contagio, ya que no fue una persona que viajara al exterior.

Según el sitio 03442, de confirmarse este contagio, podríamos estar ante el primer caso autóctono en el país, por lo que se investiga con qué personas pudo frecuentar para resultar contagiado.

Otro control

Por otra parte, este martes por la mañana en forma voluntaria una familia uruguayense que volvió de un viaje a Roma, Italia, se acercó al Hospital Justo José de Urquiza.

El doctor, Pablo Lombardi, director del nosocomio confirmó que en este caso, los integrantes de la familia no presentan síntomas compatibles con coronavirus. Además remarcó que están sanos, por lo que no constituyen un caso sospechoso ni tampoco necesitaron activar el protocolo.

En Gualeguay

Desde la Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguay confirmaron que el protocolo para abordar el problema del Coronavirus está vigente. Las restricciones, para los que hayan llegado recientemente de algunos de los países donde la epidemia es grave, deben permanecer en cuarentena durante al menos dos semanas.

La directora departamental de Gualeguay Marina Virué informó que una estudiante, que hace pocas horas llegó de España, permanecerá un par de semanas en cuarentena y sin concurrir a clases en seguimiento con el protocolo activado para prevenir el coronavirus.

La medida está en consonancia con los establecido por el Ministerio de Salud de la Nación para aquellas personas que hayan estado en países como España, Italia o China, lugares donde la epidemia es grave.

Virué reveló que, también como medida de precaución, se resolvió otorgar una licencia extraordinaria a la madre de la joven, docente de la Escuela Nro 8 «Miguel Laurencena», aún cuando eso no está contemplado en los procedimientos para el caso.

«Aunque no se presenten síntomas hay que permanecer en el domicilio. Hay una alumna que está sin contacto social por 14 días. También sugerimos que su mamá, docente, pida un permiso. Aunque no lo prescribe el protocolo, esto es muy dinámico, y por eso se tomó la decisión. Para llevar tranquilidad y no generar más preocupación», explicó en declaraciones a LT38 Radio Gualeguay.

Lo que no está claro es para aquellos que rodean a los que han viajado. «Eso no está claro, por eso esta medida, que se toma por precaución», enfatizó. Fuente: El Once

