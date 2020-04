//Analizan hasta cuándo pagar bono de $10.000: buscan evitar doble pedido familiar

Anses

La ANSES continúa cruzando datos para determinar a quién corresponde percibir el ingreso familiar de emergencia, pero en una primera etapa ya envió respuestas de rechazo a ciertas solicitudes. Qué hacer ante este caso?

Las personas interesadas en conocer los motivos o iniciar un reclamo, deberán ingresar a la página oficial del organismo previsional. El sitio web también será el mecanismo a utilizar en caso de alcanzar la aprobación definitiva, dato que se conocerá este sábado.

Desde esta semana, según la terminación del DNI, los ciudadanos comenzaron a consultar si su trámite para cobrar esa asistencia avanzaba.

Al momento de ingresar al aplicativo «Ingreso Familiar de Emergencia» (https://www.anses.gob.ar/ingreso-familiar-de-emergencia) con la clave personal, el sistema arrojará si el proceso de preinscripción fue aceptado o denegado.



En algunos casos, la respuesta por parte de Anses fue que la solicitud se encontraba «siendo analizada», pero en otros, indicó directamente que fue «denegada».

Sin embargo, existe la posibilidad de que aparezca una tercera alternativa, un mensaje que indique: «tu solicitud está siendo analizada». Esto significa que la información proporcionada continúa en observación por AFIP y ANSES ante lo que aún no se determinó si es válido para el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia. Por ende, en los próximos días, se obtendrá la resolución final.

En tanto, si rechazó la solicitud, el ciudadano podrá revisar desde el sitio oficial con su clave cuáles son los motivos así como también iniciar un reclamo.

Si se obtiene la aprobación definitiva, el beneficiario deberá dirigirse a la web del organismo y desde la opción «Ingreso Familiar de Emergencia» deberá que cargar otros datos, como el número de la cuenta bancaria en el que desea recibir el dinero.

Quienes no tengan cuenta podrán optar por una apertura simple y virtual en bancos públicos y privados, indicó el titular de Anses, Alejandro Vanoli.

El ingreso de emergencia está dirigido a quienes trabajen en el sector informal, monotributistas sociales y de las categorías A y B.



A su vez, es necesario ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a dos años, tener entre 18 y 65 años y, como titular o grupo familiar no tener ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado, ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos, entre otros puntos.

En caso de que haya un error en el proceso del trámite, se puede dar aviso por correo electrónico, pero también de manera telefónica.



¿Cómo se cobra el bono de 10.000 pesos si fue aprobado?

Los 2,2 millones de padres que están cobrando Asignación Universal por Hijo (AUH) o las mujeres que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) tienen el beneficio aprobado – porque cumplen con los requisitos- y los $ 10.000 serán acreditados en la cuenta donde cobran al AUH o AUE.

Tanto el número de CBU como que el mismo pertenezca al solicitante serán validados en el mismo momento vía COELSA (Cámara Compensadora Electrónica). Una vez validado, los $ 10.000 se pagarán a esa cuenta a partir de la segunda quincena de abril.

Los que no cuenten con CBU, tienen distintas opciones de pago:

Sistema de Punto Efectivo de Red Link.

Sistema de pago mediante Correo.

Sistema de billetera virtual.

De todas maneras, la ANSeS aclara que en los casos que «en posteriores controles verifiquen la percepción de sumas indebidas por el incumplimiento de los requisitos requeridos por la normativa vigente se procederá al recupero de las mismas, compensándolos automáticamente con cualquier otro beneficio que le corresponda percibir al titular/solicitante, hasta cubrir el total de la deuda», según la Resolución 84/2020 de ese organismo.

Estudiarían pagarlo «todo el tiempo que sea necesario»

El presidente Alberto Fernández anunció este miércoles que el Gobierno continuará pagando el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) «todo el tiempo que sea necesario» mientras duren los efectos de la cuarentena dictada para mitigar la propagación del coronavirus en la economía en la población de menos recursos.

La transferencia dineraria otorgada por el Estado a través de la ANSeS en forma extraordinaria y por un valor de $ 10.000, que llegará a monotributistas, trabajadores «en negro», desempleados y beneficiarios de AUH a mediados de mes, podría prolongarse hacia mayo, ante la expectativa de que se prolongue el confinamiento más allá del 12 de abril, como sugiere el grupo de expertos que asesora a la Casa Rosada.

«Estamos viendo de extender la asistencia todo el tiempo que se necesario para seguir garantizando alimentos y recursos que lo necesitan», comentó el presidente durante una entrevista con la señal de noticias C5N«, en la cual agregó: «En esto no tengo ninguna duda».

Según indica El Cronista que la prestación monetaria otorgada desde la seguridad social podría llegar en abril a 5 millones de hogares que no contaban con transferencias del Estado, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o jubilaciones y pensiones. Más de 11 millones de personas se inscribieron para recibirla, y el sábado recién se conocerá quiénes cumplen con los requisitos exigidos.

A la vez, los recursos que puso a disposición la ANSeS para afrontar la emergencia le permitieron al Estado hacerse de una radiografía cabal de la población económicamente activa que vive del cuentapropismo o trabaja en la informalidad, particularmente en la población masculina.



Con esos datos, aseguran funcionarios involucrados en el diseño del bono extraordinario, el Gobierno cuenta con las condiciones técnicas para, eventualmente, apuntalar un ingreso solidario de protección social. Fuente: El Once

