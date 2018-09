//Amor a distancia: Cuánto hace que no se ven Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Extrañando

Oriana confesó en Instagram las ganas que tiene de volver a ver a su novio con una foto en la que lo besa, muy románticamente. “A vos te amo y te extraño un poco”, comentó en la imagen.

A fines de julio, Oriana Sabatini (22) y Paulo Dybala (24) disfrutaron de intensos días de compañía en Argentina y luego en Grecia. Pero el viaje soñado llego a su fin y no se ven de forma personal hace ya ocho semanas. Entonces, es lógico que a pesar de que la tecnología los acerque a través de videollamadas, la cantante y el futbolista experimenten ansiedad por reencontrarse.

Por eso, Oriana confesó en Instagram las ganas que tiene de volver a ver a su novio con una foto en la que lo besa, muy románticamente. “A vos te amo y te extraño un poco”, comentó en la imagen. Dado que estaba arrobado, a los pocos minutos el delantero de la Juventus de Italia correspondió el mimo con un corazón en la zona de comentarios. Paulo también le dio su “me gusta” a la publicación.

En una entrevista con Ciudad, Oriana Sabatini confirmó que la relación con Paulo Dybala comenzó en marzo, y reflexionó respecto de las versiones de que en realidad el romance comenzó hace más de un año: “Me llamó mucho la atención de verdad porque nunca me había pasado de que me vincularan con alguien así, a partir de un like. Ahora lo veo que le pasa a más personas que por ahí alguien le likea y ya están en una relación casi casados. Es como ‘¡qué loco!’, Pero, sí, el año pasado era solo eso”.

