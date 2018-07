//Alucinante: se filma dando a luz en el jardín y comparte el video

Dar a luz es un hecho natural hermoso, quizás el más bello de todos, pero que generalmente (seguramente por una cuestión cultural) permanece en el mundo de lo privado, lo íntimo. Una cuestión familiar. Será por esa razón, tal vez, que un video registrando ese instante sublime levante tanto revuelo. Sucede que una mujer alemana dio a luz a su hijo en el jardín de su casa, se filmó y compartió el video en Internet, donde en cuestión de minutos se reprodujo más de 1 millón de veces.

Este es el sexto hijo de la mujer, llamada Sarah Schmid, que tiene en forma natural, fuera de un hospital. En declaraciones a The Sun, la chica de 36 años dijo que se inspiró para adoptar el “nacimiento libre” después de entrenar para ser doctora y ver a los bebés nacer.

A pesar de que dejó de practicar medicina para convertirse en madre, la experiencia la marginó de los partos asistidos médicamente. “Allí vi a personas dar a luz en un hospital y pensé: ‘No puedo hacer esto. No es relajante”, contó.

Con su primer hijo, la partera ayudó a la labor de Schmid, pero con el nacimiento de su segundo hijo sintió que podía llevar a cabo sola el proceso de parto con éxito después de leer literatura sobre el tema y convertirse en una “experta” en el tema.

Cuando Schmid dio a luz a Jonathon en 2008, fue en un bosque sueco, completamente sola. A pesar de que su esposo Tim, de 41 años, llegó para tomar fotos, Schmid soportó el trabajo de cuatro horas por sí misma, para poder lidiar con sus propios miedos.

“No me importaba que Tim no estuviera allí. Sabía que tenía miedos sobre el nacimiento, especialmente porque no fue asistido. Pero sentí que tenía que lidiar con mis propios miedos primero”, recordó Schmid.

En cuanto a sus pensamientos sobre los miles de extraños que miran el momento íntimo, Schmid dice estar complacida porque les da a las personas la oportunidad de “ver el nacimiento, y especialmente el nacimiento sin intervención”.

“Una mujer parece una mujer. Es la cosa más natural y normal en el mundo. No creo que sea extraño”, determinó.

Según un estudio llamado “Partos en el hogar planificados: beneficios, riesgos y oportunidades”, publicado en la revista International Journal of Women’s Health, cada vez más mujeres eligen tener a sus hijos en casa o al aire libre. El artículo hace referencia a otros estudios que han demostrado que los partos en el hogar están vinculados a una mayor satisfacción para las madres.

